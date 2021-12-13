Искусственные елки в Иркутске - 2021: как выбрать самую практичную и долговечную

Искусственные елки в Иркутске. Архив компании

Новый год не за горами. Пора выбирать главный символ любимого праздника - елочку. Только вот глаза разбегаются! Столько пушистых зеленых красавиц, и у всех разные цена, размер и производитель... Как найти ту самую, чтобы идеально подходила в квартиру, была качественной, простой в уходе и радовала много лет? Секретами поделились в магазине «Елки Иголки».

Но сначала о преимуществах искусственных елок.

- Они не колются и не осыпаются, не требуют особого ухода, собираются за 5 минут и не прогибаются под украшениями, - перечисляет достоинства руководитель магазина Вадим Власов. - Гипоаллергенны и безопасны, при этом по красоте не отличить от натуральных!

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1. Какие елки служат дольше 10 лет

- Конечно, многие хотят купить хорошую елку, чтобы прослужила дольше 10 лет, - продолжает Вадим. - В таком случае идеально подойдет литая, при производстве которой все ветки с иголками отливают в специальных формах. Это элитное изделие, очень надежное и прочное. Служит до 20 лет и иногда даже становится семейной реликвией. Также бывают комбинированные елки, с литыми лапками на концах веток и с добавлением ПВХ, который заполняет ель ближе к стволу. Они более доступны по цене и служат до 10 лет. Особенно долговечны российские изделия, в Иркутске такие продаются только у нас.

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2. Самая удобная сборка

Елки стандартной высоты 180 и 210 сантиметров состоят из двух или трех частей. Елочки выше могут состоять из четырех и более частей.

Обратите внимание на систему крепления веток, их бывает две: отгибная и шарнирная. Так, при первой придется каждый раз самостоятельно расправлять все ветки. Если же изделие на шарнирах, то достаточно просто поставить ель на подставку - и ветки сами упадут на свои места. Удобно! Разве что верхушка все равно всегда отгибная. К слову, отгибная система веток у российских елок рассчитана на 10 тысяч сгибаний, то есть износостойкость у них хорошая.

3. Снег не должен осыпаться

Самые волшебные елки - заснеженные. От настоящих не отличить - словно только что из лесу привезли!

- Это хлопок, смешанный с клеем на водной основе. Он абсолютно безопасен и не имеет запаха, - говорит Вадим. - Но есть одно но: менее качественный снег станет опадать на пол, придется регулярно его выметать. Разница в технологии нанесения снега. Допустим, китайские елки сначала покрывают клеем, затем измельченным хлопком. Российские же сразу равномерно осыпают смесью перемолотого хлопка и клея, поэтому снег хорошо держится и не обваливается. Проверить дерево на снегопад можно прямо в магазине: просто слегка потрясите ветки.

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4. Запах пластика - это норма?

- Новая искусственная елка не может не отдавать пластиком, это совершенно нормально, - продолжает Вадим Власов. - Но у качественного изделия, после того как вы достанете его из коробки, этот аромат должен выветриться буквально за один-два дня. А вот если запах стойкий, значит, дело в материале. Так, в нашей стране елки изготавливают из первоклассного пластика первой категории, а в том же Китае - из вторсырья, то есть из переработанных бутылок и упаковок.

Это тоже легко проверить при покупке. Уточните, как долго стоят образцы в магазине, и принюхайтесь: хорошие елки, вытащенные из коробок как минимум несколько дней назад, уже не должны «благоухать».

5. Идеальный вид иголок

О качестве материала может сказать и внешний вид иголок. Не спешите, присмотритесь повнимательней: если они шероховатые, неровной формы и неестественно блестят, - это тоже признак переработанного пластика. В идеале они должны быть аккуратные и матовые.

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6. Ориентируйтесь на ширину, а не на высоту

Часто покупатели хотят купить трехметровую елку, ориентируясь только на то, что у них высокие потолки. Вот только если площадь комнаты всего 18 «квадратов», то в ширину такая рослая красавица точно не войдет! Диаметр нижнего яруса у нее 2,2 метра. Понадобится более миниатюрный экземпляр.

- Поэтому совет такой: сначала измерьте расстояние между стенами, куда хотите поставить елку, и отталкивайтесь от этих цифр, а не от высоты, - говорят в магазине. - Есть, например, узкие деревья вроде португальской и изумрудной: при высоте 2,1 - 2,2 метра они имеют нижний диаметр всего 1 - 1,1 метра. То есть даже тесную комнату вполне можно украсить елкой под самый потолок.

7. Всем ли подходят елки с гирляндой

Искусственные елки со встроенными гирляндами очень удобные: не надо каждый раз самим обматывать дерево проводами, об этом уже позаботился производитель. Свет бывает теплый, всегда ровный, не мигающий.

- Однако чтобы огоньки не перестали гореть в первую же зиму, такой елке нужно теплое и сухое помещение, - говорит Вадим. - Если поставить ее в комнату с высокой влажностью, то контакты окислятся, а кабель может переломиться. Заранее подумайте, подойдет ли вам такое изделие.

И еще один момент: на китайских изделиях сразу видно, как гирлянда провисает на ветках. На отечественных она намотана аккуратно.

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8. Какие елки дешевле

Но и китайские елки имеют право быть. Преимущество у них одно, зато для многих решающее - цена в два раза ниже, чем у российских. Например, наша альпийская елка высотой 180 см обойдется минимум в 28 900 рублей, а импортная в 13 000.

Различия по цене зависят и от состава елей. Например, полностью литая высотой 180 см стоит от 17 900 рублей, а комбинированная (литые ветки с добавлением ПВХ) - от 13 300 рублей. То есть примерно 30% экономии.

9. Коробки для хранения

Удобно, что елки продаются в заводских коробках, соответственно, не надо беспокоиться о чехлах. Но тут тоже надо учесть размеры. Если изделие крупное, то коробка будет еще больше - простор необходим, чтобы не сдавливать и не повреждать ветки.

- Допустим, у роскошной версальской елки высотой 2,4 метра коробка размером 1,5 метра на 60 сантиметров. Заранее подумайте, где ее держать, - предупреждают в магазине «Елки Иголки». - Заснеженное изделие с гирляндой очень боится влаги, поэтому сырой подвал, гараж или открытый балкон точно не подойдут - снег начнет менять цвет и опадать. Если в квартире мало места для хранения, то и елку берите подходящую: высотой, например, 1,2 метра, которая поместится в упаковку размером 1 метр на 20 сантиметров.

Миниатюрные елки, ветки и венки

Если хотите украсить тесную комнату или, например, рабочее место в офисе, то можно подобрать настольную елочку высотой 70 - 90 см в горшочке. Цена доступная - в пределах 2000 - 2500 тысячи за изделие из ПВХ, и около 5000 за полностью литую елочку.

Еще более лаконичный вариант - ветки или венки. Они тоже есть на любой вкус: обычные и заснеженные, с гирляндой и без, покрупнее и поменьше. Цена в среднем 2000 рублей.

ВАЖНО

Как ухаживать за искусственными елками?

Если вам кажется, что елка запылилась, ее можно аккуратно протереть влажной тряпочой. Но только если изделие не заснеженное! К слову, самые беспроблемные елки - простые зеленые. Они не требуют особого ухода и внимания, не боятся сырости.

Благодарим компанию «Елки Иголки» за предоставленную информацию.

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