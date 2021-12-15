Землетрясение в 2-3 балла произошло 15 декабря 2021 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутске днем, 15 декабря 2021 года. Подземные толчки в 2-3 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 11.08 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Бурятии, в 22 километрах от Танхоя. Например, на станции Переменная, Мишихе и Танхое ощущались толчки в 4-5 балла.

Почувствовали землетрясение не только в Иркутске, но и в других районах Приангарья. На 4 балла тряхнуло Листвянку, на 3-4 Большое Голоустное, на 3 Малое Голоустное, на 2-3 Байкальск, Пивовариху, на 2 Карлук, Хомутово, Чистые Ключи.

Напомним, 13 декабря землетрясение произошло на границе Тайшетского и Нижнеудинского района Иркутской области. Подземные толчки составили 3-4 балла. Известно, что эпицентр находился в 80 км к юго-востоку от Тайшета.

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