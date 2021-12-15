Где жахнет мороз в -56 градусов в Иркутской области, рассказали синоптики

Где жахнет мороз в -56 градусов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область нагрянули первые суровые морозы этой зимой. Уже в ночь на 16 декабря в Иркутске столбик термометра опустится до -26, -30 градусов. Днем немного потеплеет до -15, -17. Впрочем, даже такой погоде сейчас могут позавидовать жители севера Приангарья. Еще бы,, ведь в Катангском и Киренском районах ночами уже до -42, -47.

- Местами столбик термометра там опустится и вовсе до -52, -56 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – На юг региона, в том числе в Иркутск, такие температуры, конечно не дойдут. Максисмум до -35.

Но синоптики спешат успокоить. Несмотря на самую середину декабря, морозы в нашем регионе вновь не задержатся. Уже в выходные в Иркутске обещают более чем комфортные -5, -6 градусов.

Кстати, первая декада декабря в Иркутской области выдалась рекордно теплой. Средняя температура оказалась на 6-10 градусов, а местами и вовсе на 11-15 выше нормы. За 50 лет наблюдений, такая аномально теплая погода в декабре в Приангарье была лишь в 2015, 2013, 1990, 1986, 1983, 1981 и 1979 годах.