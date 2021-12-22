Жизнь в Заларинском районе становится еще комфортнее

Мэр Заларинского Района Владимир Самойлович. Фото: пресс-служба администрации Заларинского района

Заларинский район - это бескрайние поля, развитое сельское хозяйство, небольшие, но уютные поселки и деревни. Каждый год здесь появляются новые школы, детсады, дома культуры, спортплощадки, ФОКи. По числу строек по программе «Комплексное развитие сельских территорий» район лидирует во всей Иркутской области! Не стал исключением и 2021 год.

- Он прошел под знаком развития, - подчеркнул мэр Заларинского района Владимир Самойлович. - Мы очень много строили и капитально ремонтировали социальные и производственные объекты.

Памятник Ивану Маланину. Фото: Анастасия Шумилова

Все для учебы

Важное событие для жителей Тырети - привели в порядок Солерудниковскую гимназию, где учится 397 детей. Здание, построенное в 1987 году, давно нуждалось в обновлении.

- Много лет в отдельных кабинетах гимназии было очень холодно. Температура доходила до +14 градусов, поэтому дети учились только в тех помещениях, где было тепло, - рассказала директор учреждения Тамара Сороквашина. - Поэтому мы очень рады, что в этом году была заменена кровля и полностью утеплен фасад здания.

На работы потратили больше 22 млн рублей, и теперь заниматься в кабинетах комфортно. К слову, вместе с гимназистами учатся и ребята из Тыретской средней школы - временно, пока их учреждение тоже «капиталят». Здесь затраты в три раза больше, а благоустраивается не только здание, но и территория вокруг. Скоро ремонт закончится, и уже после новогодних каникул дети, вероятно, вернутся за родные парты.

- Я 25 лет отработала в этой школе, изменений особо никаких не было, а сейчас у нас практически новое помещение! - радуется директор Тыретской средней школы Ирина Рябец.

А в селе Бажир строится новая школа на 154 ученика. Фундамент и цокольный этаж уже готовы. В следующем году здание распахнет свои двери для ребят.

- По прогнозам, у нас будет обучаться порядка 165 детей из четырех деревень, - говорит директор Бажирской школы Вадим Чепурин.

И это еще не все. В райцентре, поселке Залари, в следующем году начнут реконструкцию школы № 2. Стоимость работ - 1,2 млрд рублей. В итоге сюда смогут ходить не 580, а 650 ребят, поэтому удастся перейти на одну смену.

А детсады? Они тоже не отстают. В поселке Тагна впервые за 41 год отремонтировали садик «Светлячок» и открыли там дополнительную группу на 15 малышей. До конца года должны также обновить и «Солнышко» в селе Холмогой.

- Света прибавилось, сделаны теплые полы - теперь в игровых и спальнях деткам будет очень комфортно, можно хоть босиком ходить, - радуется заведующая детсадом Людмила Стрелова.

Тыретский центр досуга «Кристалл». Фото: Анастасия Шумилова

Культура и спорт процветают

Где сельчанам проводить время, петь и танцевать, развлекать детей и отмечать праздники, как не в местных клубах? Благо, в Заларинском районе таковых достаточно. В Троицке, например, пару месяцев назад открылся новый досуговый центр. Ему присвоили имя известного народного музыканта, слепого гармониста Ивана Маланина, который 124 года назад родился в поселке, а во время Великой Отечественной войны прославился радиопередачами «Огонь по врагу». Кроме того, в честь именитого музыканта земляки назвали сквер и нынче поставили в нем памятник, собрав своими усилиями около 1,5 млн рублей.

Тем временем полным ходом идет капремонт центра досуга в Тырети. Остались буквально последние штрихи - учреждение с современным кинозалом хотят открыть до конца года. Новыми домами досуга нынче смогут похвалиться также жители деревень Романенкина, Романово, Красное Поле.

А в Заларях в этом году обновили парк, установили стелу «Я люблю Заларинский район», металлические арки и фонтан. Причем проект фонтана обсуждали всем поселком. Результат оценили и местные жители, и гости!

Про спорт в Заларинском районе тоже не забывают. Здесь регулярно проводятся состязания, в том числе и областные. В следующем году в райцентре построят физкультурно-оздоровительный комплекс на 240 мест и проведут капремонт спортивного комплекса.

Чистая питьевая вода

Такая, казалось бы, привычная вещь, как чистая водопроводная вода для маленьких деревень - большое счастье. Ведь для этого нужна хорошая, добротная инфраструктура. И в Заларинском районе она создается.

Например, в деревне Романенкина построили современный водопровод хозяйственно-питьевого назначения и насосную станцию. Общая длина сетей 3,5 километра, а стоимость свыше 44 млн рублей.

- Все 286 жителей деревни обеспечены качественной питьевой водой, - сказал глава Мойганского муниципального образования Валерий Ширин. - В систему входит 14 водораздаточных колонок, 13 пожарных резервуаров и емкости для накопления воды. Помимо действующей скважины пробурили еще одну. Территория ограждена.

Новый водозабор появился также в селе Бажир. Раньше здесь была лишь водокачка, где люди сами набирали воду, а теперь круглосуточно работает станция водоподготовки с многоступенчатой системой очистки и обеззараживания.

Также, по словам губернатора региона, запланировано строительство системы холодного водоснабжения в Центральном микрорайоне поселка Залари, а на 2023 год запланирован капремонт блочно-модульной котельной.

Чем комфортнее условия жизни, тем охотнее сюда приезжают люди, тем больше остается их трудиться и создавать семьи. Заларинский район процветает благодаря труженикам - фермерам, агрономам, заготовщикам заготовкой орех, ягод, дров, добытчикам соли и угля. Люди - это всегда главное богатство территории.

Эливатор в Забайкальском агрохолдинге. Фото: Анастасия Шумилова

«Забайкальский агрохолдинг»

Увидел и по достоинству оценил ресурсы Заларинского района «Забайкальский агрохолдинг». И вот аграрии уже возвели здесь зерновой элеватор вместимостью до 100 тысяч тонн, потребность в котором была большая. Благо, эксплуатационная база и транспортная сеть оказались подходящими.

Какие функции выполняет элеватор?

- Переработка, обработка, сушка зерна, то есть мы работаем как на агрохолдинг, так и на местных фермеров, - перечислил директор «Забайкальского агрохолдинга» Владимир Сорокин. - Очень активно взаимодействуем с местными производителями, даем им возможность просушить зерно, потому что это тяжелая и трудоемкая работа, требующая определенных навыков и умений. Кроме того, наше оборудование позволяет качественно обрабатывать зерно.

Зернохранилище на эливаторе. Фото: Анастасия Шумилова

Элеватор открывает новые перспективы для всего района. Увеличиваются посевные площади, появляются дополнительные рабочие места. Сейчас в агрохолдинге выращивают овес, рапс, горох и лен, а вскоре возьмутся и за пшеницу.

СКАЗАНО

- В преддверие Нового 2022 года хотелось бы обратиться ко всем жителям Заларинского района и Иркутской области, поздравить и пожелать главного - здоровья, счастья и благополучия, - говорит мэр Заларинского района Владимир Самойлович. - Мы со своей стороны продолжим благоустраивать наши территории и делать жизнь комфортнее.

Стелла в Заларях. Фото: Анастасия Шумилова

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В поселке Залари нынче капитально отремонтировали улицу Зеленую, сделали асфальтобетонное покрытие дороги протяженностью 1,8 км, тротуары, обустроили уличное освещение.

Кроме того, в этом году в Заларях построено более 1000 квадратных метров жилья для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Переселены в новые дома: Бажирское МО - 6 человек, Холмогойское МО - 20 человек, Хор Тагнинское МО - 11 человек, Владимирское МО - 21 человек, Моисеевское МО - 11 человек, Семеновское МО - 9 человек.

А теперь в Заларях строится четырехэтажное здание на 70 квартир для детей-сирот.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1925-й - год образования Заларинского района

28 тысяч человек - население

218 км - расстояние до Иркутска