Эпидемиологи объяснили, какие симптомы у гриппа, который пришел в Иркутск. Как защититься

Эпидемиологи объяснили, какие симптомы у гриппа, который пришел в Иркутск и как защититься. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вирусы наступают. Последнее сообщение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области: эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 18,7%. Примерно треть заболевших - жители столицы Приангарья.

- По области за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 33,5 тысячи жителей, из них 60% - дети, - рассказывает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора региона Светлана Каурова. - На областной центр приходится чуть больше трети случаев заболевания - 11,5 тысячи человек.

Фиксируется и грипп - за прошлую неделю лабораторно подтверждено около 150 соответствующих диагнозов. Если учесть, что тестируют на вирус выборочно, то это немало. И такая ситуация по всей стране. По данным ведомства, распространение ОРВИ и гриппа выше уровня эпидемии в 64 регионах страны, а заражаются в основном взрослые и подростки. Всероссийский НИИ гриппа сообщает, что именно гриппом заболевает около 13% тех, кто температурит и кашляет, а ходит в основном вирус A(H3N2). Вот о чем предупреждают эпидемиологи.

- Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всем теле начинают проявляться уже через 1 - 2 дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется около 4 - 5 дней. Наиболее частыми последствиями гриппа считаются бактериальные воспалительные процессы в различных органах и системах. В первую очередь это пневмония, воспаления придаточных пазух (гайморит, фронтит), отит, а также пиелонефрит, миокардит.

Кроме гриппа, как это обычно бывает, распространяется парагрипп и аденовирус. Специалисты предупреждают, что опасаться стоит пожилым и тем, кто недавно переболел коронавирусом, из-за чего иммунная система снижена. Наиболее надежна в этом случае вакцинация. В Иркутской области привито чуть более трети взрослого населения. Чтобы не допустить развития смешанной инфекции, прививки делают параллельно - от гриппа и от коронавируса.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как защититься от заразы

Юрий ЛЫСАНОВ, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО:

- Сегодня справляться с ситуацией очень помогает тот момент, что люди с температурой и симптомами ОРВИ сразу идут к врачу, из-за настороженности в связи с коронавирусом. А значит, не затягивают с началом лечения. Это очень важно. Кроме того, сегодня в больших торговых центрах относительно мало народу, в маршрутках люди все-таки в основном масках. Все эти меры помогают справиться не только с COVID-19, но и с другими вирусными заболеваниями. Даже мытье рук помогает! А как же иначе! И было бы идеально, если бы у большинства населения уже была прививка от этой инфекции. Что еще можно сказать? Очень важно то обстоятельство, что последние два года население практически не встречалось с гриппом, иммунная прослойка по этому вирусу значительно снизилась. Поэтому не исключаю, например, что в этом сезоне случаев гриппа может оказаться даже больше, чем коронавируса. Специалисты тщательно следят за ситуацией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирусом за неделю заболел 4181 человек

На 15 декабря в Иркутской области, по данным оперштаба по борьбе с COVID-19, поставили 148,3 тысячи диагнозов COVID-19. Это с начала пандемии, а заболевших в регионе начали фиксировать с апреля 2020 года. Ровно неделю назад эта цифра была меньше - 144,1 тысячи. За неделю в регионе этой инфекцией заразился 4181 человек. В больницах сейчас находится 3950 пациентов. И это число уменьшилось на 506. Можно надеяться, что в ближайшей перспективе вышедшая на плато инфекция пойдет на снижение.