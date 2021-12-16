Бурятские буузы попали в список самых необычных блюд Нового года

Пельмени, хинкали, буузы вошли в список самых необычных блюд на Новый год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, готовимся к Новому году. Что у нас по списку? Салаты оливье, селедка под шубой, холодец (куда без него!), канапе с красной икрой, апельсины, шоколад и шампанское. Это перечень давно уже стал традиционным для всей страны, без этого и праздник - не праздник. Традиция!

Но есть регионы, где к этому «джентльменскому набору» добавляют свою изюминку. Иркутская область и Бурятия попали в рейтинг BlaBlaCar из пяти уголков России, жители которой готовят на Новый год чрезвычайно необычные традиционные блюда. А все благодаря национальным блюдам, таким как знаменитые буузы. В рейтинг помимо наших территорий вошли со своими гастрономическими блюдами Татарстан, Ставропольский край, Республика Адыгея, Удмуртия и Краснодарский край.

- Наступающий год у бурят принято встречать с чистыми помыслами, это подчеркивают угощения белого цвета на праздничном столе: молочные продукты (творог и сметана, брынза и курунга) и буузы - большие пельмени, по форме напоминающие юрту, - отмечают в сервисе BlaBlaCar. - Новогодний стол часто украшает саламат, который считают жемчужиной бурятской кухни.

Составители рейтинга считают, что рецепт саламата известен со времен Чингисхана. И надо сказать, что жители регионов по обоим берегам Байкала с удовольствием ставят на праздничный стол свое любимое блюдо - буузы.

Какие регионы еще есть в этом топе? Знакомимся!

Татарстан. Здесь 31 декабря на стол кроме традиционного набора блюд ставят еще тарелку с беляшами, фигурный сладкий хворост из теста, очень популярный и в других территориях страны, и губадию - праздничный пирог с многослойной начинкой. Обязателен также чак-чак (восточная сладость). Его посыпают орехами, конфетами или изюмом.

Ставропольский край. Король местного стола, тесно связанного с кухней народов Кавказа, - бешбармак. А вместе с ним хинкали и совершенно оригинальные пельмени - казан-боьрек. А еще суп. Первого января все едят «разгрузочную» лапшу на легком мясном бульоне.

Адыгея и Краснодарский край. Адыги, а вместе с ними и жителю юга России, ставят на стол жареную индейку и щипс, а еще традиционный соус из бульона, без которого не обходится ни один уважающий себя праздник. А пробовали ли вы когда-нибудь ашрай? Это луковый суп на молоке, который в Новый год должны отведать все члены семьи. Шампанское часто заменяют басхымой - пряным слабоалкогольным напитком из кукурузной муки.

Удмуртия. В Ижевске к 31 декабря готовят блины в печи и перепечи - корзиночки из теста с разнообразной начинкой: мясом, грибами, картофелем, кашей и даже редькой. А еще, конечно, пельмени. Их, кстати, называют «пельнянь». Похоже, что именно там родина любимого всеми блюда, и перевод имеется - «хлебное ухо». Лепят их не только с мясом, но и с рыбой, овощами, ягодами и лесными травами.

Планируете новогодний стол и хотите всех удивить? Попробуйте необычные рецепты из этих регионов!