Дед Мороз, предъявите QR-код: рассказываем, как и почем в Иркутске вызвать правильного волшебника

Дед Мороз, предъявите QR-код! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пандемия не утихает. Чего говорить о ресторанах, театрах и музеях, она даже на деятельности Деда Мороза и Снегурочки сказалась! В ряды новогодних волшебников теперь принимают только вакцинированных. Резолюцию, к слову, подписал не Роспотребнадзор, а сами Деды. Съезд новогодних волшебников страны планировали провести в Ханты-Мансийске, но отменили из-за пандемии, поэтому решение - без сертификата никуда, приняли, посовещавшись по скайпу!

Главные Деды Морозы страны привились

- Дедушка Мороз вакцинировался, есть у меня QR-код, и у Снегурочки тоже, - улыбается

в бороду главный байкальский Дед Мороз Александр Тимофеев. - Мы все должны быть ответственны не только за самих себя, но и за тех, кто окружает. Меня уже письмами завалили. Малыши просят в первую очередь здоровья, а потом только подарки.

Так что спрашивать сертификат о вакцинации у сказочного персонажа - это нормально. Хотя лично у меня еще не интересовались. Его коллега, Дед Мороз Борис Зубенко, уже ждет маленьких посетителей в своей новогодней резиденции под Ангарском.

- У нас не только мы со Снегуркой вакцинированы, но и вся команда, - говорит Борис Тимофеевич. - И Баба-яга, и Кощей Бессмертный тоже. К детям же выезжаем! Сотни поздравлений впереди, уже половина месяца расписана! Сертификаты предъявим по первому требованию. А сами спрашивать с родителей не будем. Так решили.

А в резиденции Главного Деда Мороза страны, в Великом Устюге, этот «щекотливый момент»

решили просто: взрослых без сертификата не пускают. И все. Так что если соберетесь в новогодние каникулы в Вологду, имейте в виду. Но кроме Дедов из, так скажем,

официального списка, кто входит в совет волшебников, есть еще множество самоназванных. Как тут с безопасностью?

Дед Мороз к нам в гости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снегурочка с прививкой, а Дед Мороз - нет

Первым делом мы попробовали позвать сказочных персонажей на утренник в детский сад.

Предложений уйма. Все готовы спеть-сплясать за родительские деньги, еще и Бабу-ягу, Кощея или Василису Прекрасную с собой прихватить. За дополнительную плату, конечно.

- А QR-коды есть? - звоним в первое попавшееся праздничное агентство Иркутска.

- Как положено. А куда вызываете?

- На детский утренник в садик. Я от родительского комитета. Пока хотим прикинуть цены.

- Приедем!

- Но только сразу хочу предупредить - будут проверять QR-коды. У нас все строго.

- Ой, вы знаете, мы не сможем! Чуть не забыла - мы в этом году с ребятишками не работаем.

И длинные гудки…

Хм. Похоже, что здесь испугались именно проверки. На сайте компании - свежие цены на те самые утренники.

Ну ладно, пробуем другой город. Новосибирск, например!

- Алло, а можно пригласить Деда Мороза?

- Конечно, а вам на какую дату? В декабре еще много свободных вариантов, но уже уменьшаются.

- На 20 декабря. Только мы бы хотели, чтобы Дед со Снегуркой нас ковидом не заразили. Привитые?

- Снегурочка с прививкой, а Дед Мороз нет. У него иммунитет крепкий. Но если хотите, вам одна Снегурочка утренник проведет! Дешевле будет, даем скидку 20%. А вообще у дедушки борода, он в нее дышать будет. Может, маску наденет? И опять же скидочку на двоих сделаем, ту же самую…

В конечном итоге удалось договориться, чтобы нам, за доплату(!) нашли привитых, с сертификатами. Ну ладно, насчет детских утренников как-то не очень вышло, с новогодними корпоративами, наверное, проще…

Рестораны ночью не работают, но мы двери закроем

- Офисом собираемся. Прибудете со Снегурочкой? - ищем исполнителя на «Авито».

- Не вопрос! Главное, определиться - когда. После 20 декабря цены поднимаю на 30%, а 31 декабря не работаю.

- Ну, наверное, после 20-го. Конкретную дату еще обсуждаем. Да с ресторанами сейчас проблема, ночью не работают.

- Ну так вы решайте. Решить все можно!

Знакомый «Дед Мороз», который раз в год берет отпуск на весь декабрь и начало января, чтобы от души шабашить на праздниках, рассказал, как это делается.

- С рестораном можно договориться, - поделился лайфхаком Евгений. - Они просто двери закрывают, и все. А потом выпускают всех через черный ход. Правда, доплату потребуют, процентов 20 сверху, это обычная такса за дополнительную услугу. А нет - так расходитесь вовремя. Кстати, праздники проводить лучше сейчас. Со второй половины декабря меры точно усилят и рейды пойдут. Тогда только в офисе праздновать. Я первый новогодний корпоратив отвел еще 18 ноября. И с тех пор два-три раза в неделю на праздниках работаю.

- Могут QR-коды проверить.

У вас с этим все нормально?

- М-м-м… Есть сертификат! Но это вам любой скажет, - «успокоил» новогодний затейник. - А вот кто на самом деле сделал прививку, а кто просто купил… Таких тоже много. Как вариант, беруту знакомых - те скидывают им свой код с «Госуслуг». Главное, чтобы возраст примерно совпадал. У нас ведь народ ушлый, на каждое правило есть способ обмана. Ну стоит, допустим, охранник на входе, считывает QR-код, и что? Паспорт не спрашивает - прав таких нет. А дату рождения, которая его владельцу принадлежит, и запомнить несложно. Делов-то!

Так что если вы хотите удостовериться, что перед вами Дед Мороз с настоящим QR-кодом,

придется озадачиться. Скачать программку на смартфон и пробивать. Спросите паспорт - инициалы, которые высвечиваются при проверке, должны совпасть. И с праздником! Хорошего настроения!

КОШЕЛЕК

Почем Дед Мороз

Дед Мороз приехал. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

для народа

В этом году средняя стоимость услуг аниматоров, которые играют сказочных персонажей, уже поднялась на 15% по сравнению с прошлым годом. Цены стартуют с 1,5 тысячи рублей.

- В прошлом году спрос на Дедов Морозов и Снегурочек резко вырос ближе к праздникам - в конце ноября он уже поднялся в четыре раза, а потом еще на столько же, - рассказал Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито. Услуги». - Аниматоров все

чаще ищут онлайн - за год интерес к этой услуге вырос почти на 70%.

Сейчас, по данным сервиса, дороже всего Дед Мороз и Снегурочка обходятся в Екатеринбурге (почти 1800 рублей), Санкт-Петербурге (2000), Москве (2200) и Махачкале

(2500 рублей).И тут надо сказать, что цены уже подскочили. Такса в Москве,если вызвать Деда Мороза в первой половине декабря, уже 3,5 -4,5 тысячи рублей, в городах поменьше - около трех тысяч. А к концу месяца услуги дорожают, и сильно. В областных городах - до 5

тысяч и выше, в столице - до 12 тысяч рублей. И если настаивать на QR-кодах, то придется, как мы помним, накинуть 10%. А если соглашаться на «как получится», то выбить скидку.