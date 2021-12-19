«Разыскивается павлин»: по улицам Иркутска гуляет экзотическая для Сибири птица

Жители Иркутска сообщают в соцсетях о гуляющем по городу павлине Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За последние 4 дня мне позвонили не меньше 15 раз. Говорят, что по Иркутску гуляет павлин, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» директор иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. Сотрудникам зоопарка обрывают телефон с вопросами: «Не ваш ли подопечный вырвался на свободу?», но там заверяют – никого не теряли.

Действительно, в соцсетях пользователи тоже делятся увиденным, мол, точно не почудилось? Павлин… в Сибири? Птицу не раз видели в районе улицы Карлы Либкнехта и остановки «Эталон». Кто-то даже заметил, как пернатый вальяжно прогуливался по балкону четвертого этажа, а позже вломился в чужой огород. Обеспокоенные его судьбой горожане неоднократно выходили на «охоту», но безрезультатно – экзотический гость хорошо летает и быстро бегает.

- Птица явно домашняя, поделилась Людмила Ивушкина. – И судя по ее поведению, чувствует себя хорошо, но это значит, что поймать ее возможно только с помощью сачка или специального сеткомета, которых в зоогалерее, к сожалению нет. Если кому-то удастся изловить птицу и привезти ее к нам, то, конечно, накормим, отогреем и будем искать хозяина.

Однако все оказалось не так просто. Просмотрев фотографии гуляющего по городу павлина, которые прислали иркутяне, директор зоогалереи заключила – пернатый вовсе не павлин, а лишь его далекий родственник.

Гуляющий сам по себе павлин оказался фазаном. Фото: Ксения Вахрушева

Людмила Ивушкина считает, что необычным для Сибири гостем стал фазан. К слову обитают они у черноморских берегов, на Северном Кавказе и в Приморском крае. Скорее всего, вольнолюбивая птица вырвалась из «плена» невнимательного заводчика. Но, несмотря на то, что к холодам фазан приспособлен, ему постоянно нужен корм, которого среди бетонных многоэтажек раздобыть практически невозможно. Без укрытия и еды пернатый может стать добычей для бродячих собак или умереть от голода.

Выловить беглеца могут в Иркутском обществе защиты животных, однако для этого специалистам необходимо знать его последнее местонахождение.

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