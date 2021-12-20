Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: афиша, билеты, расписание

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске яркие красивые и удивительные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какое же завершение года без праздничных событий? Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске ждут зрителей в театрах, музеях, концертных залах. В городе развлекательные программы есть даже для детей от 1 года. Выбирайте, куда сводить ребят.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: Новогодние проделки Бабы Яги

Удивительное представление для тех детей, кто любят музыку, приготовили в Органном зале. Это будет не просто концерт, ребята окажутся в центре настоящего детективного расследования.

- Слушателям предстоит непростая задача – распутать клубок хитрых проделок Бабы Яги и помочь Лешему, Коту Баюну и племяннице Бабы Яги вернуть новогодний праздник и подарки Деда Мороза и Снегурочки, которые Баба Яга решила забрать себе, - говорят музыканты. Это будет непросто, но мы знаем, что вы справитесь!

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: С Дедом Морозом по сугробам

Новогодние представления для детей приготовили и в Иркутской филармонии. Солисты сделают поклонникам живой музыки необычный подарок – соберут множество героев сказок и мультиков в одном зале.

- Вместе с Дедушкой Морозом прямо по снежным сугробам мы приглашаем вас в новогоднее путешествие по разным сказкам на выручку любимым героям от опасного и хитрого персонажа, имя которого музыканты держат в секрете, - рассказали в филармонии.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: «В гости к Алисе и Кролику»

Познавательный квест в компании с Алисой и Кроликом предлагают пройти группам школьников в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея. Всех гостей ждут в новогодних костюмах, это обязательно. А еще вместе со сказочными персонажами гости музея нарядят елочку, потому что сами Алиса с Кроликом ну никак не могут этого сделать.

- Во время квеста дети узнают, какая мебель стояла в домах иркутян в конце 18- начале 20 века и научатся делать новогодних открыток в графических тиражных техниках: монотипия и линогравюра, - поведали в музее.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: «В снежном царстве, морозном государстве!»

Ждут детей из школ, а также старших детсадовских групп и в музее «Тальцы». Там им приготовила самые настоящие испытания Баба Яга. Она похитила Снегурочку и вернет внучку Деду Морозу только если ребята одолеют все ее задания. Прибавьте сюда свежий воздух у ангарского берега, катания с горок, на тройке лошадей и чай с блинами в местном трактире. Лепота!

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: «Байкальский старичок»

Новогодние хороводы, конкурсы и небольшой спектакль ждут ребят в Доме Рогаля. С Дедом Морозом можно будет сфотографироваться и даже получить подарок (его нужно принести с собой, сказочник вручит его в отдельной комнате). Стоит отметить, в это время в выставочном центре будут работать две празднично-новогодние выставки – фотографий «Новогодний вернисаж» и декоративно-прикладного искусства «Зимушка - зима» от Союза мастеров народного искусства «Оникс».

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: программа в Зоосаде

В Иркутском зоосаде расписан практически каждый день новогодних каникул. Уже 26 декабря (хотя это еще не совсем каникулы) в зоопарке можно будет попасть на день рождения носухи Бонни. Праздник начнется в 12.00 с мастер-класса по рисованию, участники создадут портрет Бонни. В 14.00 – настольная игра «Зоопарк», в 16.00 именинница будет «задувать свечки». С 1 по 5 января каждый день в 12.00 будет начинаться праздничная программа: ребят ждут мастер-классы, настольные игры, викторины, показательные кормления. Хоровод и зимние игры намечены на 3 число в 13.00. В это же время 6 января в Иркутском зоосаде будут рисовать животных зоопарка, а после кормят лиса и верблюда, сыграют в настольную игру «Сортируй!».

7 января всех приглашают на Рождество. Начало торжества в 13. 00, а с 14.00 начнется обычная программа выходного дня – мастер-класс «Овечка из фетра», викторина «Домашние животные», кормление енотовидных собак. 8 и 9 января в зоопарке также готовят занимательный сценарий. Начало в 13.00.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: онлайн-интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой

Пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, не выходя из дома, могут маленькие иркутяне благодаря акции Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова. Сказочные персонажи пообщаются с ребятами при помощи видеосвязи в различных программах, мессенджерах.

- Дед Мороз и Снегурочка встретятся со всей вашей семьей, поздравят с Новым Годом, проведут интерактив и мини-игры с детьми, споют вместе любимые песни и загадают загадки, - рассказали в ТЮЗе.

Продолжительность встречи с волшебником и его внучкой будет 20 минут. При этом, при покупке билета нужно будет заполнить небольшую анкету.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: «Что такое новый год?»

Как познакомить с праздником Новый год малышей? Сделать это обещают актеры театра кукол «Аистенок». Они создали специальное представление для ребят от 1 года до трех лет. Они познакомятся со Снегурочкой и другими сказочными персонажами, узнают о новогодних традициях, а еще дети обязательно повеселятся и поиграют. Внимание! Действие пройдет не в здании Театра кукол, а в бэби-театре Иркутской драмы. Продолжительность 40 минут.

Новогодние представления для детей 2021-2022 в Иркутске: где, когда, цены

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08