Чудо города Тайшет: как алюминиевый завод вновь сделал привлекательным депрессивный город

Металлургический гигант стал точкой притяжения для рабочих и остановил отток населения. ФОТО: Русал.

Идея министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири новых техногородов становится реальностью. Доказательство - история Тайшета Иркутской области. Еще недавно жители старались вырваться оттуда хотя бы в областной центр. Ни работы, ни современных школ, ни медицины. И происходит техночудо: в Тайшете открывается новый алюминиевый завод, по оснащению и технологиям ему нет равных в России, в мире - среди лидеров. И теперь не из Тайшета, а в Тайшет рвутся со всей страны - «закалять» алюминий.

И он сказал: «Поехали!»

- Наш Кирилл, как хозяин Медной горы, играет в ледовом городке, который для ребят построили прямо под окнами, - шутит менеджер центральной лаборатории завода Елена Лукина. Вместе с мужем Евгением и сыном Кириллом она оставила Иркутск и уехала в Тайшет. Лукины даже не раздумывали. Зарплата выше у обоих, детский сад для ребенка, школа, а главное – собственное жилье. О том, что так бывает, Елена и Евгений раньше только от родителей в ностальгических разговорах слышали.

- Гордимся, что стоим у истоков зарождения такого промышленного гиганта. На наших глазах все строится - современное, технологичное! Лукины - пока одна из двух семей, которые обживаются в служебных апартаментах. Ждут появления соседей-коллег. Для рабочего люда строится новый микрорайон. Первая восьмиэтажка на 360 квартир сдана, другие на очереди, всего будет 1300 квартир, а также в планах новые дороги, мосты, детский сад, школа и аэропорт - для провинциального Тайшета стройка века! Жилой фонд города - старые деревянные бараки времен БАМа, пятиэтажки и частный сектор... Смешно сказать, но в Тайшете есть всего один дом с лифтом, и это тот, где уже живут Лукины.

Лукины с нетерпением ждут коллег-соседей. Фото: Яна ЛИСИНА

- Жилье служебное, оплачиваем лишь «коммуналку», - говорит Евгений. Он на новом заводе получил должность оператора автоматизированного процесса производства алюминия. - Оформить в собственность пока нельзя. Возможно, в перспективе вопрос решится в пользу корпоративной льготной ипотеки. Но даже если нет, сейчас имеем возможность откладывать и копить.

17 декабря завод торжественно запустили - кнопку старта нажали сами работники. И они же встречали первый алюминиевый слиток весом 22 кг. А потом все вместе смотрели салют, который вечером по случаю запустили в новом парке.

Строятся новые дома. Фото: Яна ЛИСИНА

Город, рожденный Транссибом

Тайшет в полной мере техногородом нельзя назвать. Изначально техногород - новое поселение. А история Тайшета тянется с 1897 года. Почему именно его выбрали площадкой для завода?

- Есть и данные, что завод хотели построить еще в 1930-е, - говорит директор местного музея Ирина Круглова. - Тайшет уже был крупным железнодорожным узлом, но планам помешала война. После нее сменились приоритеты - ГЭС, алюминиевые производства в Братске, Шелехове, БайкалоАмурская магистраль. А в 1990-е город оказался в упадке. Устояла только железная дорога.

В самом сердце завода - цехе электролиза. ФОТО: Русал.

Решающую роль в том, чтобы строить промышленный гигант здесь, сыграли два фактора. Первый – здесь нулевой километр БАМа - середина Транссибирской магистрали, удобный транспортный узел. Второй – политика государства направлена на создание промышленных центров именно в Сибири. В стране уже реализуются крупные инфраструктурные проекты, например, расширение БАМа, строится второй Северомуйский тоннель. К тому же 20% от себестоимости производства алюминия составляет цена электроэнергии, а Тайшет - точка пересечения энергии ближайших сибирских гидроэлектростанций - Богучанской, Красноярской и Братской. Их объединила построенная для нового промышленного заводагиганта подстанция.

Вертит земную ось

- Что нам даст алюминиевый завод? - рассуждает мэр Тайшетского района Александр Величко. - Рабочие места, приток населения, пополнение бюджета за счет налоговых отчислений. Эти дополнительные деньги пустим на развитие района. В 2020 году уже поступило отчислений на 28 млн рублей, а прогнозируем около 80 млн рублей. То, что сейчас происходит, равносильно истории БАМа.

- Когда год назад построили медицинский центр помощи и спасения, мы были счастливы, - рассказывает заведующая госпиталем для лечения внебольничных больных Наталья Токарева. – Сделали это металлурги для обеспечения безопасности своих же рабочих. Когда пандемия закончится, современное, высокотехнологичное оборудование госпиталя будем использовать, так сказать, в мирных целях.

Благодаря госпиталю жители с коронавирусом лечатся в хороших условиях. Фото: Яна ЛИСИНА

Тот самый парк, где запускали праздничный фейерверк, построил РУСАЛ по договору социального партнерства с администрацией Тайшета. По нему компания активно помогает городу. Помимо прочего, в списке оказался парк. И образование в Тайшете тоже шагнуло на новую ступень. Тайшетский промышленно-технологический техникум получил 8 млн рублей на оснащение для подготовки кадров для завода. Пока два набора по 50 - 75 человек. Ребята счастливы: практика и карьера гарантированы.

Большая часть металла, производимого на новом заводе, пойдет на экспорт. А спектр продукции широк, в этом и уникальность металлургического гиганта: здесь могут отработать практически любой запрос потребителя. Когда завод разгонится на полную мощь, станет третьим в России по объемам выпуска алюминиевой продукции после Братского и Красноярского и будет аккумулировать вокруг себя создание новых бизнесов

Будет ли вред экологии?

Тайшетский завод выпускает так называемый «зеленый» алюминий, то есть с низким углеродным следом. Здесь установлена новейшая и самая мощная в мире газоочистная установка, а также система замкнутого водооборота.

- Это уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири, - говорит генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Выбросы минимальны. Впервые мы здесь применили в промышленных масштабах новейшую газоочистку – это двухстадийная система удаления и эвакуации газов с электролизеров. То есть сначала отсасывается 12 тысяч кубометров газа в час, а когда открывается створки при выполнении какой-то технологической операции, то газооотсос увеличивает обороты до 15 тысяч. Таким образом газы очищены на 99,5%. Установлены и датчики выбросов, то есть оператор в онлайн режиме следит за ситуацией. Тайшет впитал все лучшее, что компания наработала за все годы работы.

КОНКРЕТНО

ТАЙШЕТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД В ЦИФРАХ

428 тысяч тонн - мощность первого пускового комплекса

57 тонн металла плавят за 3,5 часа в литейном цехе

100 млрд рублей - объем инвестиций в строительство завода

1100 специалистов уже трудятся в цехах завода, на полной мощности завода их будет 3000

92 тысячи рублей - средняя зарплата на заводе

ЧТО ВЫПУСКАЕТ:

слитки, сплавы, лигатура, которые используются для смартфонов, автомобилей, самолетов, в космической отрасли, машиностроении и проч.

КУДА ПОЙДУТ ПОСТАВКИ:

Россия, Китай, Япония, Южная Корея, Европа (всего 20 стран)

СКАЗАНО!

Новый образ Сибири

«Мы должны отдать долг сибирякам. У них должны быть такие же возможности, как у тех, кто переезжает в Москву. Благодаря программам, которые пытаемся реализовать в Тайшете при помощи правительства, которое нас поддерживает, за 3 - 4 года намерены провести революцию в социальной инфраструктуре, чтобы было здесь комфортнее, чем в Новой Москве. Мы создадим новый образ сибирских городов. И верю, что сюда вновь поедут люди».

(Олег ДЕРИПАСКА, основатель компании, промышленник.)