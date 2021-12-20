На байкальском курорте "Гора Соболиная" 18 декабря открылся горнолыжный сезон. Фото: Анна Садовникова.

- Это невероятное чувство свободы и драйва, когда спускаешься со склона на сноуборде, - улыбается сибирячка Анастасия Коростелева. - На Соболиной горе я впервые и мне очень здесь нравится!

В горнолыжный курорт в Байкальске невозможно не влюбиться. Фото: Анна Садовникова.

И действительно, в горнолыжный курорт в Байкальске невозможно не влюбиться. Здесь всегда тепло из-за близости к озеру (в среднем -10…-15 градусов, даже когда в Иркутске стоят морозы), очень снежно, со склонов открывается шикарный вид на Байкал, а инфраструктура продумана так, что и новичкам комфортно тренироваться, и опытные лыжники легко подберут трассу по вкусу.

Управляющий БГК «Гора Соболиная» Андрей Пелевин. Фото: Анна Садовникова.

- Наконец-то стартовал долгожданный сезон, - радуется управляющий БГК «Гора Соболиная» Андрей Пелевин. - Зима в этом году задержалась, и публика буквально перегрелась - как только первые трассы были готовы, люди поехали к нам, не дожидаясь официального открытия! Сказываются и ограничения из-за пандемии: отдыхать на свежем воздухе безопаснее всего, поэтому в прошлом году турпоток здесь был огромный, около 150 тысяч человек, и нынче ждем не меньше.

Сейчас на Соболиной 15 трасс разной степени сложности общей длиной 17 км. Фото: Анна Садовникова.

Этот сезон для курорта особенный, юбилейный. Ровно 50 лет назад на горе Соболиной запустили первую трассу, а 30 лет назад - первый подъемник. Сейчас здесь 15 трасс разной степени сложности общей длиной 17 км и восемь подъемников, лыжи и сноуборды дают напрокат, работают профессиональные инструкторы.

Подруги Анастасия Коростелева и Ксения Лебедева рады открытию сезона. Фото: Анна Садовникова.

- Волновалась перед поездкой, ведь с такой высокой горы еще никогда не спускалась. Но когда попробовала, испытала непередаваемые ощущения. Я просто счастлива! - продолжает Анастасия Коростелева.

А ее подруга Ксения Лебедева - уже опытный сноубордист и лыжник, и на Соболиную выезжает при каждом удобном случае.

- Очень люблю отдыхать активно, на природе, с компанией друзей. Поэтому с нетерпением ждала открытия курорта и хочу выбираться сюда почаще, - рассказывает Ксения.

На открытии горнолыжного сезона гости поднимались на высоту до 40 метров на огромном воздушном шаре. Фото: Анна Садовникова.

Кстати, тема сезона 2021-2022: "Ты - Звезда". В первый же день гости почувствовали себя звездами Голливуда, снимаясь в короткометражном фильме. А еще пробовали скоростной спуск со склона в виртуальной реальности, поднимались на высоту до 40 метров на огромном воздушном шаре, участвовали во флэш-мобе, слушали музыку, фотографировались и согревались чаем. Отдыхали целыми семьями, на лыжах ловко катались и взрослые, и малыши!

Горнолыжный комплекс открыт будет до самого мая. Фото: Анна Садовникова.

А если побывать на открытии горы Соболиной вам не удалось, не огорчайтесь - впереди много веселых праздничных программ. Это и празднование Нового года, 23 февраля и 8 марта, и традиционный спуск в купальниках и кугуруми, и спортивный кубок имени основателя курорта Валерия Зверева. Да и просто провести здесь выходные и вдоволь покататься тоже приятно. Горнолыжный комплекс открыт, как правило, до самого мая.

- Особенно много гостей у нас, конечно, по субботам и воскресеньям - за пару дней приезжает 3-3,5 тысячи человек, - говорит управляющий курортом Андрей Пелевин. - И мы стремимся делать все для комфортного отдыха! В этом году, например, обновили меню в кафе, и посетители уже оценили вкусные блюда. Скоро установим учебном склоне траволатор, который поможет начинающим лыжникам и сноубордистам с еще большим комфортом осваивать технику катания. Словом, планов у нас много, курорт будет развиваться, и, я уверен, что именно гора Соболиная станет драйвером туристического развития Байкальска.

СПРАВКА «КП»

В 2009 году управлять курортом стала компания "Гранд Байкал", и с этого момента в него вдохнули новую жизнь: открыли кафе "Высота 900", запустили дополнительные подъемники, обновили отели "Соболинка" и "Байкал", построили отель "Гранд Байкал" формата Ski-in & Ski-out (с возможностью катания прямо от дверей отеля).

Сегодня горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» - это:

-15 трасс общей протяженностью больше 17 км

-8 подъемников

-Пункт проката снаряжения

-Сеть кафе и ресторанов

-Спортивный комплекс с бассейном «Байкал»

-SPA-центр

- отели «Гранд Байкал», «Соболинка», коттеджный поселок «Русь», хостел «Baikal-Ski»

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