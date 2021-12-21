«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мой воспитатель 2021»

Наша троица победителей Фото: Андрей СИНЬКОВ

Воспитатель в детском саду, как первый учитель, остается в нашей памяти на всю жизнь. От этих самых нежных, добрых женщин будет ли ребенок открыт миру, уметь дружить, помогать близким, будет ли он честным и активным. А некоторым ребятам они и вовсе становятся вторыми родителями. Специально для первых педагогов в нашей жизни «Комсомолка» провела очередной конкурс «Мой воспитатель 2021». В нем участвовали сотрудники детсадов Иркутской области.

Его условия были предельно простые: участникам нужно было всего лишь загрузить фото на сайт irk.kp.ru, немного рассказать о себе и любимой профессии. В этом году участие в соревновании приняли более 70 воспитателей из разных уголков Приангарья. И вот пришло время назвать победителей. Самых-самых выбирали посетители сайта путем голосования. Награждение призеров и лауреатов по традиции прошло в пресс-центре «Комсомолки». Они получили грамоты и подарки от "Комсомольской правды».

Итак, знакомим с теми, кому отдали симпатии наши читатели.

Победительница конкурса Ирина Ознобихина Фото: Андрей СИНЬКОВ

1-е место – Ирина ОЗНОБИХИНА, воспитатель детского сада №136 Иркутска

«Не профессия, а сама жизнь»

- Начала работать воспитателем с 2005 года, правда, карьера в детском саду началась с работы дворником. Устроилась, чтобы записать младшую дочь в этот детский сад. В пять утра приходили с мужем и подметали двор. Через полгода прошла курсы и стала помощником воспитателя. Так понравилось проводить для ребятишек игры, обучение, что предложили стать воспитателем. Для этого получила высшее образование, сейчас имею высшую категорию, и не представляю жизнь без детского сада и любимых воспитанников. Это уже не профессия, а сама жизнь. О конкурсе «Комсомолки» я узнала от заведующей. Даже сомнений не было участвовать или нет. Сразу подала заявку и оповестила родителей в общем чате о конкурсе. Честно, не ожидала, что они так активно будут голосовать. Благодаря им и победила. Считаю, что благодаря таким конкурсам в нашу профессию можно привлечь молодых кадров. У меня вот уже дочка пошла по моим стопам.

Обладательница второго места Елена Демченко Фото: Андрей СИНЬКОВ

2-е место – Елена ДЕМЧЕНКО, воспитатель детского сада №92 Иркутска

«Хочется, чтобы родители доверяли молодым воспитателям»

- Мне, как молодому специалисту, завоевать второе место в конкурсе тоже почетно работаю всего три года. Но уже успела выпустить одну группу и набрала новую. Наша задача не только воспитывать, но и раскрывать таланты детей, развивать их. О выборе профессии не жалею, хотя многие молодые воспитатели не выдерживают и уходят. Кто-то из-за небольшой зарплаты, кто-то из-за давления родителей. Все-таки некоторые с опаской относятся к молодым педагогам, ошибочно думая, что они ничему не смогут научить малыша. Мне повезло, родители доверяют. Как узнали, что участвую в конкурсе, начали активно голосовать. Коллеги и вовсе ставили будильник, чтобы не забыть проголосовать. Когда они узнали, что завоевала второе место, обрадовались еще больше меня.

Лариса Экрот заняла третье место Фото: Андрей СИНЬКОВ

3-е место – Лариса ЭКРОТ, воспитатель детского сада №188 Иркутска

«Воспитатель должна стать для ребенка второй мамой»

- Мой педагогический стаж составляет уже почти 30 лет. Успела поработать и вожатой в детском доме, и воспитателем в общежитии училища. Когда рядом с домом, открыли новый детский сад, устроилась. Сначала также трудилась помощником воспитателя, а затем прошла курсы и стала полноценным воспитателем. В первой группе, которую доверили, была и моя младшая дочь. Работать и со студентами, и с малышами нравится одинаково. Для тех и других, воспитатель должен стать второй мамой. И, кстати, мы воспитываем целые поколения. Это потрясающе, когда воспитанник вырастает и приводит к тебе в группу уже своего ребенка.