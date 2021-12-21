22 общественника из Иркутска награждены знаком «Активный гражданин»

Участники проекта «Активный гражданин» Фото: Андрей СИНЬКОВ

Самые неравнодушные, отзывчивые и активные иркутяне, которые своим примером и поступками вдохновляют остальных, - так кратко можно охарактеризовать новый проект «Комсомольской правды» - Иркутск». Его мы организовали совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой города. На протяжении месяца со страниц газеты и сайта irk.kp.ru рассказывали о горожанах, которые сами строят детские площадки для ребятни во дворе, разбивают клумбы на радость всем соседям, превращают подъезды в произведение искусства, собирают библиотеки для детей-сирот, бесплатно ухаживают за больными ребятишками, и даже помогают полиции. И вот пришло время подвести итоги.

Специально для таких иркутян Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудный знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об активных иркутянах узнал весь город. 22 самых достойных общественника наградили мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель Общественной палаты, доктор исторических наук, профессор, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб. Лауреаты получили диплом, знак и новую книгу Станислава Гольдфарба «Иркутская рапсодия», а также сувениры.

Руслан Болотов с книгой Станислава Гольдфарба, которую подарили всем лауреатам. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Иркутск всегда был городом, в котором живут неравнодушные люди, - поприветствовал участников Руслан Болотов. – Хочется не просто отметить ваши поступки. Нужно чтобы люди перенимали этот опыт и учились. Понимали, что могут менять ситуацию в лучшую сторону. Ведь хороший пример тоже заразителен. Перед праздниками я буду с коллегами подводить итоги года и обязательно приведу им вас в пример.

– Вы бескорыстно, ничего не требуя взамен, занимаетесь тем, что раньше называлось «общественная работа», - подчеркнул Станислав Гольдфарб. - А это заслуживает большой благодарности. Активность и неравнодушие – в этом все иркутяне должны брать пример с вас.

Один из таких примеров горожанам подала жительница микрорайона Первомайский Светлана Прокопенко. Создав в подъезде библиотеку, она прославила его не только на весь город, но и на страну. На полках около 200 книг зарубежной и русской классики, детективы, детская литература. Часть изданий — из домашней библиотеки Светланы, другую принесли соседи. Жильцы обмениваются литературой, забрав роман или детектив, каждый приносит другой томик. После статьи в «Комсомолке» о подъездной библиотеки Светланы узнали во всей стране.

Награду получает Светлана Прокопенко, которая создала библиотеку в подъезде Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Приезжали с федеральных каналов снимали про нашу библиотеку, - улыбается после награждения Светлана Прокопенко. – Кстати, полки пополняются почти ежедневно. Теперь у нас большой выбор еще и детской литературы. Детвора прибегает даже из соседних домов, берут для себя, родителей и читают, потом приносят обратно. Недавно приезжал студент из Германии по обмену, сказал, что такого нигде не видел. Планы на будущее большие. Хочу создать что-то вроде проекта читающий двор, чтобы такие библиотеки были и в соседних домах. Также планирую придумать квесты для детей.

94-летний Константин Познянский (слева) всю жизнь ведет здоровый образ жизни и до сих пор занимается спортом Фото: Андрей СИНЬКОВ

Самым почетным лауреатом «Активный гражданин» стал 94-летний Константин Познянский. Наград в его коллекции не перечесть. И все они за спортивные достижения и активный образ жизни. В своем солидном возрасте Константин Михайлович до сих пор каждое утро делает зарядку на улице и отжимается. А еще он чемпион в соревнованиях по метанию ядра, бильярду и сдаче нормативов ГТО. В 2020 году Константин Познянский отжался 75 раз в честь 75-летия Победы. Когда Константин Михайлович вышел получать награду, все лауреаты и гости встали и, стоя, долго аплодировали.

- Всю жизнь я пропагандирую здоровый образ жизни и спорт, - сказал Константин Михайлович. – Обещаю, что буду делать это и дальше.

Награду получает водитель такси Алена Мутьева, которая помогла задержать виновника ДТП Фото: Андрей СИНЬКОВ

Но в нашем списке активных и неравнодушных иркутян не только представители старшего поколения. Например, 26-летняя водитель такси Алена Мутьева в августе помогла задержать пьяного водителя, который сбил пешехода на улице Байкальская и скрылся. Алена, которая ехала следом с пассажирами, проследила за лихачом, запомнила номер его авто и передала полиции. Виновник аварии был задержан через несколько часов. Тогда грамоту Алене вручили дорожные инспекторы региона, а теперь она официально стала обладателем знака «Активный гражданин».

- Даже не ожидала, что получу такое звание, и такие шикарные подарки, - говорит Алена Мутьева. – Я все также подрабатываю в такси, и конечно, в любой момент готова прийти на помощь любому.

Алена Мутьева и Константин Познянский Фото: Андрей СИНЬКОВ

Волонтер Нина Увакина помогает больным детям. Фото: Андрей СИНЬКОВ