Активный гражданин: иркутянка Светлана Прокопенко сделала из подъезда библиотеку

Светлана Прокопенко собрала с соседями библиотеку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

Сегодня героем нашего проекта стала иркутянка Светлана Прокопенко.

Книг много, зачитаешься. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Такую красоту навела Светлана Прокопенко и ее соседи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница дома №21Б в микрорайоне Первомайский превратила свой подъезд почти в библиотеку. На каждой лестничной площадке здесь есть свой тематический уголок. Например, на втором этаже краеведческая экспозиция с фотографиями Иркутска, далее рискунки. На этажах повыше разместился «читальный» зал. Можно взять почитать томик Пушкина или Достоевского. Есть уголок, посвященный истории Великой Отечественной войны.

Здесь есть уголок о любимом городе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Светлана Прокопенко признается, что ей очень помогают соседи. Своим вниманием, дружбой и трудолюбием они превратили самый обычный подъезд пятиэтажки в пространство, которое не оставляет равнодушными никого из переступивших его порог.

Уютный подъезд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Напомним, новый проект «Комсомольской правды», который создан совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой Иркутска – как раз о людях, которые готовы на добрые дела, никогда не пройдут мимо чужой беды и могут все обыденное вокруг себя превратить в прекрасное. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об активных иркутянах узнает весь город.

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

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