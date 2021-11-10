«Активный гражданин»: иркутянка Светлана Ткаченко превратила свой двор на Поленова в островок чудес

Иркутянка Светлана Ткаченко превратила свой двор на Поленова в островок чудес. Фото: архив Светланы Ткаченко

«Комсомолка» продолжает проект «Активный гражданин». Разбить клумбу на радость всему двору, подарить домашнюю библиотеку детскому дому или превратить подъезд в произведение искусства - разве это не поступок? Поступок. И о таком должен знать весь город.

Сегодня героем нашего проекта стала иркутянка Светлана Ткаченко. Несколько лет женщина создает настоящую сказку под окнами своей многоэтажки. В этот двор на Поленова, 11 стремятся прийти на прогулку мамочки с детьми со всего района. Не зря его часто называют островком чудес, здесь прилег отдохнуть трехголовый Змей Горыныч, а рядом охраняет уличную библиотеку Баба Яга, крепко держа свою метлу. И, конечно же, куда без русалки, сидящей на ветвях волшебного дерева? Все началось с креативных желтых лавок и дивана, украшенного мозаикой. После ремонта у семьи Светланы остались бетонные блоки, выкинуть было жалко, так что руки сами потянулись творить.

Уличную библиотеку здесь охраняет баба Яга. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Трехглавый Змей Горыныч раньше "принимал" пластиковые бутылки, но позже стал декоративной фигурой. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Этот диван сделали мой сын и зять,- поделилась с корреспондентом «КП» - Иркутск» Светлана Ткаченко. У кого-то из жильцов тоже был ремонт, поэтому они поделились цветной плиткой. А лавочки такой причудливой формы я увидела в интернете. Фото было сделано где-то за рубежом. Рассказала об идее управляющей компании, а работники воплотили ее в жизнь.

Фото скамеек причудливой формы Светлана Ткаченко увидела в интернете. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит... Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Красоту женщина совместно с преподавателем школы дизайна создавала на протяжении шести лет, а сегодня иркутянка живет по другому адресу, но не забывает свое детище. Светлана приходит во двор на Поленова, чтобы проследить за порядком. Если видит, что фигура и скамейка не выдержали натиска маленьких ценителей ее творчества – сообщает об этом в УК, где это стараются исправить, как можно быстрее. Светлана Ткаченко пообещала, что в маленькой стране чудес на Поленова обязательно появятся новые герои и места отдыха.

С этого дивана и началась история сказочного двора на Поленова Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Дети просто в восторге от этого места Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Напомним, новый проект «Комсомольской правды», который создан совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой Иркутска – как раз о людях, которые готовы на добрые дела, никогда не пройдут мимо чужой беды и могут все обыденное вокруг себя превратить в прекрасное. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об активных иркутянах узнает весь город.

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