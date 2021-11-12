Иркутянка украсила творческими панно остановки города

Иркутянка вызвалась добровольцем и украсила творческими панно остановки города. Фото: Мария Рязанова

В новом проекте, созданном совместно с администрацией Иркутска и Общественной палатой города, мы рассказываем о людях, которые готовы на добрые дела, превращают обыденное вокруг себя в прекрасное и никогда не проходят мимо чужой беды. Общественная палата Иркутска учредила почетный нагрудной знак «Активный гражданин Иркутска». Его получают единицы, а благодаря «Комсомольской правде» об отзывчивых иркутянах узнает весь город.

- Я всегда поддерживаю все, что делается во благо города, - признается корреспонденту «КП»-Иркутск» Мария Рязанова. – В Иркутске высаживают деревья? Я тоже хочу. Все вышли на уборку мусора? И меня запишите!

Не смогла остаться в стороне 34-летняя Мария Рязанова и в этот раз. Листая ленту в соцсетях, женщина наткнулась на новостной сюжет, в котором рассказывали о художниках, украшающих красочными граффити трамваи, троллейбусы и остановки.

- Мне очень понравилась эта идея, - вспоминает Мария. – Так еще и участвовать пригласили всех желающих. Оставила под публикацией комментарий и ждала, пока его заметит кто-то из организаторов проекта. Вскоре предложили выбрать остановку, которую хочу украсить.

Первое панно Марии Рязановой украсило остановку "Метеостанция". Фото: Мария Рязанова

Так первое панно, расписанное иркутянкой, появилось на «Метеостанции», откуда почти каждый день Мария отправляется по делам. Лист деревянной фанеры после нескольких часов работы в мастерской превратился в «метеорологическую депрессию» или циклон в нежно голубом цвете.

- Я решила подбирать изображения, которые близки по тематике названию остановочных пунктов, а циклон – это двигатель погоды, прогноз которой составляют с помощью метеостанции.

Вскоре остановку на улице Депутатской украсит пара серых лебедей. Фото: Мария Рязанова

На подходе у иркутянки творческое панно для остановки на улице Депутатской. Ее украсит пара обнявшихся серых голубей, которых часто гоняет местная детвора. А в районе торгового центра «Ручей» провожать пассажиров будет пушистая белка, пьющая воду из ручейка. Ведь именно в микрорайоне Синюшина гора жители любят подкармливать рыжих красавиц, которые стали едва ли не ручными. На остановке у школы №4 появится осенний пейзаж, напоминающий о первом сентября. А дополнят композицию тетрадки, глобус и карандаши. Также в планах Марии Рязановой создать панно для школы №6, об этом ее попросила подруга, которая живет в этом районе.

В планах иркутянки украсить остановки "Школа №6", "Школа №4" и "Ручей". Фото: Мария Рязанова

Сегодня в Иркутске украшено уже 13 остановок, в том числе «Кедр», «23 школа», «Авиазавод», «Трилиссера», «ВСИЭП», «Волжская» и другие. На каждом творческом панно есть название остановочного пункта на русском и английском языках, а вскоре появятся и QR-коды, перейдя по которым можно прочитать информацию об авторах и идее арт-объектов, а также узнать расписание автобусов.

Уважаемые читатели, помогите нам! Если рядом с вами есть такие люди, которые скромно, не для почестей и наград, а по велению души делают жизнь вокруг себя ярче и лучше, если вы готовы о них рассказать, звоните в редакцию по телефону (3952)20-80-08. Пароль прост: «Активный гражданин».

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