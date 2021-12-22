Погода в Иркутске на Новый год 2022: синоптики дали прогноз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске на Новый год 2022. Ждать лютого мороза или потепления, рассказали синоптики. Итак, какую температуру обещают в самую волшебную ночь года – 31 декабря. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, никаких аномальных морозов ждать не стоит, также как и тепла.

- Самые сильные морозы в Иркутске мы переживем на этой неделе, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – В начале следующей температура ожидается в пределах нормы. Ночами чуть ниже -20, а днем около -11, -15. Вероятно, 31 декабря будет именно такая погода. Холодный фронт зайдет только после 1 января.

Такова погода в Иркутске на Новый год 2022. Ну а что с погодой на этой неделе? Иркутским автомобилистам, оставляющим машины на улице, в ближайшие ночи лучше ставить ее на прогрев по ночам. Как и обещали синоптики, в Иркутск пришли крепкие морозы. Занесло их из Якутии и Таймыра, откуда к нам и надул такой холодный воздух, что температура резко опустилась на 4-6 градусов ниже нормы. Всю неделю в городе ночами от -29, до -32 градусов. Днем ниже -20. Разрушаться антициклон начнет лишь к выходным. Морозы должны ослабнуть к субботе, 25 декабря.

- В этот день к нам придет теплый воздух из Западной Сибири, который оттеснит холод на восток, - продолжает Юлия Янькова. – Днем потеплеет сразу на 6-8 градусов. Столбик термометра покажет примерно -16, -17 градусов. А вот ночью по-прежнему около -25, -30. Ощутимое потепление мы почувствуем в воскресенье, 26 декабря. Там прогнозируем уже -11.

Пока так. А погода в Иркутске на Новый год 2022 ожидается теплее!

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