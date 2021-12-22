Ледовые катки 2021-2022 в Иркутске: дата открытия, расписание, цены на билеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем заняться любителям активного образа жизни в зимние выходные дни? Один из лучших вариантов – идти кататься на коньках. Сезон для любителей рисовать на льду, рассекая его острыми лезвиями, уже открыт! Выясняем все про ледовые катки 2021-2022 в Иркутске.

- Этой зимой покататься на коньках в Иркутске можно практически в каждом районе города, - рассказывает начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска Дмитрий Абрамович. - Для этого работают 25 муниципальных хоккейных кортов Иркутского городского спортивно-методического центра. Почти все катки оборудованы теплыми раздевалками, за каждым закреплен инструктор. Также на них тренируются детские команды по хоккею с мячом или шайбой.

Ну а в свободное от тренировок время покататься может любой желающий. Рассказываем, где есть ледовые катки в Иркутске в сезоне 2021-2022. Кстати, в этом году, из-за теплого начала зимы, к заливке льда на кортах приступили позднее обычного. Для наращивания корки льда, которая должна быть около 5 см., ледоварам понадобилось больше времени. Весь сезон лед обещают чистить и в случае необходимости приводить в порядок.

Для массового катания открылся на днях ледовый каток в Иркутске и на стадионе «Локомотив» на улице Норильская,1. Там уже занимаются детские команды «Центра развития спорта». В свободное время покататься на коньках могут все желающие горожане. Стадион полностью готов к занятиям зимними видами спорта. Вскоре лед зальют и на стадионе «Авиатор».Словом, ледовые катки 2021-2022 в Иркутске открыты для всех желающих.

КОНКРЕТНО

Ледовые катки 2021-2022 в Иркутске: адреса

Правобережный округ: переулок Мопра, 6; мкр-н Зеленый, 30 (детская спортивная площадка); мкр-н Топкинский, 10; ул. 5-й Армии, 69.

Свердловский округ: мкр-н Первомайский, 76; мкр-н Университетский, 87 и 95; ул. 4-я Железнодорожная, 44; бул. Рябикова, 21-а; ул. Жуковского, 21.

Октябрьский округ: ул. Лопатина, 51; ул. Байкальская, 190 и 312; ул. Советская, 176; пр. Маршала Жукова, 26; бул. Постышева, 20; ул. Пискунова, 102.

Ленинский округ: ул. Украинская, 3; ул. Сибирских Партизан, 9; ул. Тельмана, 53; ст. Батарейная, ул. Центральная, 15; ст. Батарейная 2-й военный городок, 16, 18; ул. Баумана, 176; ул. Мичурина, 8, мкр-н Березовый, 105.

Муниципальное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки" г. Иркутска:

СК «Локомотив» ул. Норильская, 1

СК «Авиатор» ул. Ширямова, 6А

НА ЗАМЕТКУ!

Также в Иркутске несколько коммерческих ледовых катков. Тут и теплые раздевалки, и прокат коньков точно есть. Итак, в 2021-2022 году таких ледовых катков в Иркутске будет около десяти. Средняя стоимость проката составит от 100 до 170 рублей за час, а катания со своими коньками – от 80 рублей.

Итак, среди коммерческих – два крытых «Айспипл» и Ледовый дворец.

А также открытые

- Каток на стадионе «Динамо» в Иркутске

Режим работы: будние дни - с 15.00 до 22.00, выходные – с 12.00 до 23.00

Цена: вход – 80 руб., прокат – 150 руб., дети до 7 лет – 100 руб.

- Каток на стадионе «Зенит» в Иркутске

Режим работы: выходные – с 15.00 до 20.00, среда: с 17.00 до 20.00