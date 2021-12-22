Нанять рабочего за 20 тысяч не получится. Мигранты в Иркутске не хотят вкалывать на стройках "за три копейки". Фото: Евгения ГУСЕВА

- Я как по-русски говорю, хорошо, ты думаешь? У меня же акцента даже нет! Я как свой, - похвастался мне на днях таксист из Узбекистана. – Я давно язык учу, два года! Я стараюсь…

Парень, конечно, на радостях преувеличил. «По-русски» - это когда незнакомых людей как минимум не называют на «ты» ( тут он прислушался, переспросил «Как правильно?»). Но в целом прав – говорит неплохо и как оказалось, учится. Недавнего жителя солнечного Узбекистана ( «У нас зимой и минус 5 редко бывает, а тут мороз!»), интересуют перспективы. Сначала – таксистом подрабатывает, потом – в курьеры, город он уже изучил. А там и карьеру сделать можно, вот только гражданство получить – и все. Вперед!

Оно, конечно, официально в этом году профессии водителя или таксиста для приезжих в Иркутске под запретом. В этой сфере патентов не выдают. Но это если официально. А кто проверял "подработку"? Агрегаторам важно, чтобы водитель вовремя выходил на маршрут и все. Трудиться он может при этом где угодно. Или вообще "грызть гранит науки". Почему нет?

Нанять мигранта за 20 тысяч рублей в месяц уже непросто

И тут он прав, потому что собственных «молодых и активных» региону не хватает. Совсем не хватает. В этом году, несмотря на ограничения ( например, в Иркутской области патенты мигрантам не выдавали для работы водителями автобусов, таксистами и продавцами, в туризме и геологоразведке, в образовании) на работу вышли около 34 тысяч приезжих ( это данные на начало года). А четыре года назад, в 2018-ом, когда пандемии не было и никто даже в страшном сне не планировал возиться с обсерваторами и тестами, их было в 2 раза больше -69 тысяч человек.

В 2019 году поток мигрантов был рекордным, а потом – раз, и оборвалось. По понятным причинам. И вот итог – предприятия никогда не испытывали такой кадровый голод, как сейчас. Людей нет.

- На 1 января безработица в Приангарье составляла 2,5%. ( сейчас – 0, 9% - авт.) Из всех регионов Сибирского федерального округа это минимальный уровень, - рассказывают в Иркутскстате. – В расчете на 100 вакансий на учете в государственных центрах занятости было всего 58 человек! Даже если всех трудоустроить, еще половина мест будут незанятыми. В других сибирских регионах нагрузка на 100 мест – до 200-300 человек ( кроме Красноярска, где 79). А в Тыве – 1625, там за каждое рабочее место там борются по 16 человек.

Пандемия пандемией, а нужда нуждой. И полгода назад жители Средней Азии снова потянулись в Иркутск в поисках работы. К слову, эту причину переезда официально называет 40% из них. Большая часть остальных едет к уже осевшим в Сибири родственникам и знакомым.

-Конечно, говорить о восстановлении уровня активности трудовых мигрантов до уровня пандемии пока рано, - говорит Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь. - Так, ряд работодателей из сфер жилое и коммерческое строительство, ЖКХ, дорожное строительство, ритейл, ресторанно - гостиничный бизнес, где часть рабочих позиций занимали именно трудовые мигранты, до сих пор остаются открытыми и нуждаются в работниках. А попытки найти кандидатов из разных регионов РФ, на освободившиеся рабочие места пока не дали результата. Сейчас на одно рабочее место в этих сферах в среднем по Сибири откликаются 1–2 соискателя, в то время как в допандемийное время этот показатель мог доходить до 4–5 резюме на вакансию.

Приезжие идут в курьеры – там больше платят

Между тем трудовые мигранты, оставшиеся в Иркутске на время пандемии или нашедшие варианты, как приехать сейчас, уже не горят желанием работать на стройках, в ЖКХ или чинить дороги.

- Как только мигранты осваиваются и «подтягивают» язык, они ищут работу более оплачиваемую – становятся водителями, идут в курьеры, таксисты, в доставку, - говорит Лилия Эсауленко. – Теснят местных. И это понятно. Так, разнорабочим в Иркутской области в среднем предлагают заработать 36,7 тысяч рублей, в то время как водителям – 79,7 тысяч рублей, при этом условия труда и рабочий график в такси или доставке более свободный и гибкий, что дает возможность совмещать несколько вариантов занятости.

Эти варианты, конечно, «для массовки». Но и при этом надо учесть, что нанять мигранта «задешево» уже не получится. И это тоже последствия кадрового дефицита.

-Даже те соискатели, у кого нет российского гражданства, но желающие работать здесь, на данный момент запрашивают около 45 –55 тысяч рублей в качестве оплаты, и это на 16% больше, чем два года назад, - отмечают специалисты. – И это при том, что сами зарплаты подросли на 10-15% и по-прежнему меньше, чем хотят будущие работники.

Кстати, сокращение квот ( а на 2022 год выделили всего 400 мест), особого значения не имеет. Мигрантам, у которых уже есть разрешение на временное проживание и вид на жительство, никакие особые разрешения на работу не нужны.

И еще одна деталь. Многие из приезжих, как мой случайный водитель –таксист, всерьез рассчитывают на большее: среди тех из них, кто регистрируется на сайтах поиска высококвалифицированной работы ( а таких уже немало) – 76% с высшим образованием.