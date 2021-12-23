Режим ЧС ввели в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1, приостановлена работа детсадов и школ

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ работает оперативный штаб, проводятся восстановительные работы. Фото: ТКГ-14

Режим ЧС объявлен в городе Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1. Ночью 23 декабря на теплоэлектроцентрали в 03.27 по местному времени произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар в кабельном отсеке 6А.

- Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, оно привело к отключению котлов №6, №7, №8, №9 и турбогенераторов №6 и №7, - рассказали в Территориальной генерирующей компании № 14.

Сразу после этого руководство компании выехало на ТЭЦ-1, было объявлено о сборе оперативного штаба под руководством зампреда правительства республики Евгения Луковникова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и начальника ГУ МЧС по Бурятии Александра Маркова. Объявлен режим ЧС республиканского уровня.

На месте работают все необходимые специалисты, ведутся восстановительные работы. Из того, что делается – подключается дополнительное насосное оборудование для увеличения циркуляции теплоносителя, чтобы поддерживать температуры на трассе №5, переведена нагрузка на ТЭЦ-2 – отопление есть, но параметры снижены. Из-за этого в столице республики приостановлена работа школ и детских садов. Власти города предупредили жителей о том, что в домах может стать прохладней и пропадет горячая вода. Стоит отметить, что в регионе сейчас тридцатиградусные морозы.

- По данным на 8. 40 утра специалисты восстановили электропитание на мазутные насосы ТЭЦ-1, в работе находятся котлоагрегаты №1 и №5, турбогенераторы №1 и №3, готовят к растопке котлоагрегата № 2, - отметили в оперативном штабе на ТЭЦ.

Стоит отметить, что в соседней Иркутской области также накануне произошло ЧП. Из-за 45-градусного мороза вышел из строя изолятор на одной из опор. Подача электричества прекратилась в 336 домов, в которых проживают 882 взрослых и 516 детей. Без света также остаются детсад, две школы, две котельных и две водонапорные башни.

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