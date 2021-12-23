Владимир Путин обещал разобраться в ситуации с коммунальной аварией в Улан-Удэ Фото: ГУ МЧС по Бурятии

23 декабря во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист "Буряад ТВ" Баирма Раднаева задала вопрос по коммунальной аварии в столице Бурятии.

- Сегодня в три часа ночи в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. На одной из ТЭЦ произошел пожар, половина города осталась без горячей воды. Сейчас подсчитываются убытки, но уже известно, что предстоит большой ремонт, и, скорее всего, средств не хватит, и руководство нашего региона просит посодействовать в решении этой проблемы.

- Что касается ТЭЦ, мы прямо сейчас поразбираемся. Закончим работу - я обещаю вам - прямо сейчас, после окончания пресс-конференции, выясню, что там происходит и чем нужно помочь, - ответил Владимир Путин.

Напомним, ранним утром 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Бурятии ввели режим ЧС. Во многих домах пропала горячая вода, а трубы стали заметно прохладнее. Работу многих школ и детсадов приостановили, для местных жителей открыли 10 пунктов временного размещения на базе гостиниц, а в магазинах под гарантию взяли больше 500 обогревателей. Для связи открыли "горячую линию".

- Все ресурсы, которые необходимы для того, чтобы ликвидировать аварию, представлены незамедлительно, - сразу прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

Работа на ТЭЦ-1 кипит весь день: запустить резервы, привезти топливо, перебросить часть нагрузки на другую ТЭЦ… На восстановление уйдет около трех дней, и, как предупредили республиканские власти, все это время температура в квартирах будет ниже нормы. Тем временем, на улице -25 градусов мороза.

- Холодно! Вода бежит вместо горячей - холодная, в квартирах холодно, - восклицают местные жители.

По данным на 17.37, без горячей воды в Улан-Удэ оставались 1328 домов. К вечеру возникла еще одна проблема - горожане разом включили обогреватели и резко подскочила нагрузка на электросети.Чтобы не случилось аварии, мощности стали увеличивать, а горожанам посоветовали поехать на время в гости к друзьям, родственникам, которые живут в домах с печным отоплением, или отправиться в пункты временного размещения.