Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 волнует всех. Ведь в самую волшебную ночь в году всем нам хочется выйти во двор, посмотреть салют под звон бокалов с шампанским. И при этом не замерзнуть. Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь 2022 в Иркутске.

Итак, в ночь на 1 января в столице Приангарья преимущественно без осадков. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -25,-27 градусов. В первый день нового года в Иркутске вполне комфортные -14, -16. Если вы собираетесь отмечать праздник на Байкале, рассказываем, какая погода ждет вас там. На Байкале облачно, также пройдет небольшой снег, днем по югу озера умеренный снег, ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с, днем по средней и северной части озера 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, температура ночью -9,-14 , при прояснении -19,-24, днём -7,-12, при облачной погоде -17,-22.

Недавно синоптики также рассказали, какая погода ожидается в Иркутске все новогодние праздники. На этот раз до самого 9 января в Иркутске прогнозируют в среднем -13,-18 градусов днем, и -20, -25 ночью. С 3 по 6 января ожидается снег. Однако некоторые сюрпризы все равно будут. Читайте о них ЗДЕСЬ.

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