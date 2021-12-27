Бренд-шеф из Иркутска раскрыл секреты приготовления оригинальных закусок из мяса цыпленка-бройлера

С 20 декабря 2021-го по 9 января 2022-го тушка цыпленка-бройлера ГОСТ 1 сорта, замороженная продается по акции - 179,9 руб./кг . Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Что приготовить на Новый год? Подскажет "Комсомолка" и местные производители! Для вас мы сняли "Оливье-шоу" - это видео-рецепты блюд из натуральных местных продуктов, вкусные и простые в приготовлении!

Следующий наш участник - агрохолдинг "Саянский бройлер". Это лидер по производству мяса цыплят-бройлеров в Иркутской области.

Мастер-класс в приготовлении двух закусок из продукции "Саянского бройлера" показывает бренд-шеф, представитель ассоциации шеф-поваров Восточной Сибири и Израиля Артур Мартиросян https://www.instagram.com/artmart_chef/. Его блюда - куриный рулет «Праздничный» из мяса цыпленка-бройлера и паштет из куриной печени.

Кура на тарелке.

Кстати, на курице к новогоднему столу можно сэкономить. С 20 декабря 2021-го по 9 января 2022-го тушка цыпленка-бройлера ГОСТ 1 сорта замороженная от "Саянского бройлера" продается по акции - 179,9 рублей за килограмм.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКА ОТ «САЯНСКОГО БРОЙЛЕРА»

Ингредиенты:

Курица от «Саянского бройлера»

Свежемороженый зеленый горошек

Орехи - кешью или кедровые

Вяленые томаты

Желатин или агар- агар (более плотный)

Куриный рулет «Праздничный» из мяса цыпленка от «Саянского бройлера».

Рецепт:

1. Разделываем курицу со стороны грудки, аккуратно отделяем ножом филе от костей и кожи.

2. Слегка отбиваем филе ножом на доске и ровным слоем укладываем на пищевую пленку. Солим, перчим, добавляем специи, например паприку.

3. Сверху полосками распределяем горошек, орешки, вяленые томаты. Кстати, начинка для рулета может быть разной, по вашему вкусу.

4. Чтобы рулет точно получился плотным и не разваливался, добавляем чуть- чуть желатина или агар- агара.

5. Скручиваем рулет в четыре слоя, со всех сторон туго обтягивая пленкой.

6. Опускаем рулет в кастрюлю с кипящей водой и варим в течение 40 минут. Затем даем остыть прямо в воде.

7. Нарезаем готовый рулет на ломтики и красиво сервируем. Приятного аппетита!

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ КУР ОТ «САЯНСКОГО БРОЙЛЕРА»

Ингредиенты:

• Куриная печень - 500 граммов

• Красный лук - одна средняя луковица

• Чеснок - 2 - 3 зубчика

• Коньяк (для яркого вкуса и аромата) или красное вино (для деликатного аромата и розового оттенка)

• Сливочное и/или топленое масло - количество на ваше усмотрение

• Тимьян, мускатный орех, соль и перец

Паштет из печени кур от «Саянского бройлера».

Рецепт:

1. Печень промыть и зачистить от белых твердых пленок.

2. В растопленное и разогретое сливочное масло выложить печень одним слоем, присолить и посыпать тимьяном. Когда печень снизу поджарится, перевернуть и добавить измельченный лук. Через пару минут можно начать перемешивать, обжаривая пять минут. Влить коньяк, перемешать и поджечь, чтобы спирты очень быстро ушли.

3. Когда пары спирта прогорели, добавить мускатный орех, черный молотый перец и измельченный чеснок. Обжаривать, помешивая, на сильном огне еще минут пять - до полной готовности печени.

4. Переложить печень в емкость, а в той же сковороде растопить масло, влить немного в печень и начать пробивать ее блендером.

5. Постепенно добавляйте столько масла, чтобы получить нужную вам консистенцию. Больше сливочного - нежнее паштет. Если масла меньше, то паштет получится более грубым. Пробивать тоже можно до нужной вам степени - до эмульсии или чтобы чувствовались крупинки продуктов.

6. После полного остывания и охлаждения паштет можно подавать.

Этот рецепт можно считать базовым. Дополнять паштет можно как угодно и сколько угодно, подстраивая баланс вкуса под себя. В этом паштете прекрасно будут играть любые травы, специи, орехи, овощи - от моркови до сельдерея и даже сухофрукты.

С наступающим Новым годом!

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