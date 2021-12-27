«Комсомолка» подвела итоги проекта «Клиника года - 2021» в Иркутской области.

Проект «Клиника года» - это добрая традиция «Комсомольской правды». С 2014-го наши читатели выбирают лучшие, по их мнению, медицинские учреждения. За все эти годы участниками конкурса в Иркутске стало больше 50 клиник! Исключением был только 2020-й - в разгар пандемии у врачей и медсестер, защищавших нас от коронавируса, и минутки свободной не было. Рискуя собой, они самоотверженно боролись и продолжают бороться за жизнь и здоровье своих пациентов.

Зато в этом году проект состоялся полноценно. В нем приняли участие шесть медучреждений региона, врачи давали полезные интервью, а также участвовали в фотоконкурсе «Феи в белых халатах». Наряду с «Комсомолкой» организатором проекта выступил минздрав Приангарья.

И вот, наконец, мы подвели итоги народного голосования по проекту «Клиника года». А наградил лучших из лучших заместитель министра здравоохранения области Алексей Шелехов.

Итак, первыми на сцену за заслуженной наградой вышли представители Иркутского городского перинатального центра, победившего в номинации «Народный выбор. Призвание. Доверие. Признание». Что закономерно, это одна из старейших в городе медорганизаций со 100-летней историей - здесь появилось на свет четыре поколения иркутян!

- Мы развивающееся учреждение, способное выполнять все задачи, поставленные минздравом, на благо жителей нашего региона, - отметил заместитель главного врача Герман Абраменко. - Мы оказываем мультиспециализированную помощь не только мамам, но и детям.

А главный врач Иркутского городского перинатального центра, действительный член Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), почетный член Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, врач высшей квалификационной категории Ирина Ежова победила в номинации «Главный врач. Народный выбор. За верность профессии».

В номинации «Народный выбор. Эффективность. Доказательная медицина. Доступность и надежность медицинской помощи» одержал победу Иркутский областной центр СПИД. Напомним, он располагается в ультрасовременном шестиэтажном комплексе, оснащенном медоборудованием по последнему слову техники. Штат - более 250 сотрудников.

- Эта награда для нас нечто большее, чем просто выбор жителей Иркутской области. Это понимание того, что наша работа по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний имеет огромное значение для каждого из нас, для каждого, кто сейчас в этом зале, кто живет у нас в регионе, - говорит главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции СФО, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Иркутской области, главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова. - Люди, отдавшие свой голос, понимают значимость той работы, которую мы ежедневно ведем, как по профилактике, так и в лечении наших пациентов.

Лариса Коломеец, заведующая отделением, врач-педиатр ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - победитель в номинации «Народный выбор. Доктор года. Лучший в профессии».

А в номинации «Народный выбор. Социальная ответственность в медицине. Надежность. Профессионализм» победила Шелеховская районная больница. Медучреждение работает более полувека, развиваясь и совершенствуясь, а в пандемию при нем открыли медцентр помощи и спасения.

- Нет предела совершенству - будем стараться идти только вперед! - сказал заведующий отделением узких специалистов Александр Колесников.

За победу в номинации «Главный врач. Народный выбор. За достижения в медицине» отметили главного врача Шелеховской районной больницы Оксану Вельм.

Когда в 2020 году пришла пандемия, Оксана Вельм одной из первых в Иркутской области встала на защиту жителей от опасной инфекции. На ее плечи легла организация обсерваторов в Шелеховском районе, затем лечение пациентов в новом медицинском Центре помощи и спасения, построенном специально для борьбы с COVID-19. И с новыми вызовами она справляется достойно.

Победу в номинации «Народный выбор. Инновационная диагностика» жители региона присудили ООО «Инвитро-Сибирь».

В декабре этого года открылся юбилейный, 1700-й, медицинский офис сети крупнейшей компании в области лабораторной диагностики и медицинских услуг. Пять лет назад в Иркутске было всего два офиса, а сейчас их уже 11. Жители Приангарья могут посетить «Инвитро» в Ангарске и Братске.

В 2021 году более 250 тысяч иркутян стали пациентами «Инвитро». Они прошли свыше миллиона исследований.

И это еще не все победители.

В номинации «Народный выбор. Клиника зрения» наградили Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» существует уже более 30 лет. За это время врачи филиала вернули зрение более чем 700 тысячам пациентов. МНТК не стоит на месте - развивает технологии, повышает квалификацию врачей. В Иркутске МНТК оказывает самую современную офтальмологическую помощь на уровне мировых стандартов. Любой житель области может получить ее и вернуть себе отличное зрение. А самое главное, для этого не нужно выезжать в другой город, столицу или за пределы страны!

В номинации «Народный выбор. Лаборатория года» признали «Юнилаб-Иркутск».

Поздравляем победителей!