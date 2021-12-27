Ну чисто африканцы! Бронзовую "Семью" в Усть-Илимске нарядили в новогодние костюмы. Фото: краеведческий музей Усть-Илимска.

Папа - дед Мороз, мама - снежная королева или боярыня, тут есть варианты. Старшая девочка – Снегурочка, а мальчишки встретят Новый год в костюмах медвежонка и зайчика. Так уже второй год подряд в северном Усть-Илимске 27 декабря наряжают скульптуру "Семья". А пусть встречают праздник "как люди". Тем более и елочка рядом.

- Сегодня в сквере у скульптуры ''Семья'' установили елку, - рассказывают в городском музее. - Сотрудники музея украсили ее игрушками, которые еще в прошлом году собрали вместе с жителями города. А потом облачили в праздничные одежды саму скульптуру.

Бронзовые фигуры в белоснежных и голубых костюмах приобрели особенный колорит. Будто африканцы заглянули "на огонек" в холодный северный город, где морозы под 40 зимой - нормальная погодка.

-Ну это ж Африка! Настоящая Африка!, - хохочут пользователи соцсетей, разглядывая снимки.

Смех - это хорошо. Местные тоже улыбаются. Африка -так Африка. В прошлом году, когда впервые нарядили бронзовых людей, это сходство сразу приметили. И, несмотря на мороз, пошли к скульптуре делать селфи. В городке сразу стало веселее. Поэтому в этот раз опять приодели своих "гостей с жаркого континента". И, конечно, елочку зажгли. Хватит хандрить, надо веселиться!

Меценаты Губаревы, те самые, что заказали памятник и привезли его из далекой Мордовии, этой неожиданной затее горожан только рады. Для того и ставили "Семью", а вокруг нее обустраивали лавочки и фонари, чтобы не избалованные подобным северяне приходили отдыхать и веселиться.