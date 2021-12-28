Сибирячка спасла 1,5 миллиона рублей 85-летней пенсионерки, которую целый день пытались развести мошенники

Нина Селезнева спасла пенсионерку от необдуманного поступка. Фото: личный архив Нины Селезневой.

«Мне срочно нужен новый сотовый телефон для бесконтактной оплаты!». Такой просьбой огорошила сотрудниц одного из иркутских салонов сотовой связи 85-летняя пенсионерка, забежавшая в павильон. 31-летняя руководитель филиала Нина Селезнева, которая в этот момент беседовала с менеджером, даже не сразу поняла, какой именно смартфон нужен пожилой женщине. А еще крайне удивилась, увидев у нее в руках вполне современный сенсорный гаджет. Нина не могла понять, зачем бабушке понадобился другой.

- Я попросила у бабули старый телефон, чтобы помочь перенести данные на новый, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Нина Селезнева. – И тут заметила, что у нее идет разговор с каким-то явно не иркутским номером. На мой вопрос, кто у нее на другом конце провода, она ответила: «С подругой!».

Когда Нина взяла телефон пенсионерки, связь сразу оборвалась. Открыв историю вызовов, Нина увидела, что за последний час она разговаривала с несколькими номерами с кодами других городов. Причем беседы длились даже не час, а несколько!

- Я сразу поняла, что ее терроризируют мошенники, - говорит Нина. – Говорю пенсионерке: «Вас обманывают!». А она не верит. Стоит на своем, мол, это не мошенники, это сотрудники банка мне звонят. Оказалось, они наговорили ей, что кто-то пытается перевести все деньги со счета. Требовали никого не слушать и делать только то, что скажут они.

- Сотрудники «банка» просят, чтобы я сняла все деньги и перевела на их счет, это нужно, чтобы спасти все мои сбережения, - наконец, грустно призналась пенсионерка. – Даже телефон сказали купить новый и никому об этом не говорить.

Нина категорически отказалась продавать новый смартфон женщине. Ей еще полчаса пришлось уговаривать ее позвонить детям или внукам. Бабушка очень боялась, что сын будет ее ругать. Наконец, пенсионерка поверила Нине и согласилась рассказать обо всем сыну.

- Он приехал вовремя, - говорит Нина. – Потому что аферисты вновь позвонили его матери и хотели продолжить вешать ей лапшу на уши. Но теперь трубку взял сын и сразу послал их подальше.

Мужчина повез мать в полицию, чтобы подать заявление о попытке обмана. Сыщики, опросив пенсионерку, выяснили, что она едва не отдала преступникам 1,5 миллиона(!) рублей. Именно такую сумму доверчивая сибирячка пыталась сберечь. И если бы не Нина Селезнева, бабуля бы точно больше никогда не увидела накоплений. За бдительность неравнодушие, полицейские наградили Нину почетной грамотой.

- Еще меня пришел поблагодарить сын бабули, - говорит Нина. – Принес конфетки в салон.

Нина признается, что отговаривать клиентов от перевода денег мошенникам ей пришлось впервые. Но теперь обещает быть еще бдительнее и уже провела беседу с менеджерами салона, чтобы те, тоже относились внимательнее к покупателям.

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