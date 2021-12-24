Полицейский уговорил пожилую иркутянку перестать отправлять деньги мошенникам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из супермаркетов Иркутска полицейский обратил внимание на пожилую женщину, которая разговаривая по телефону, переводила крупную сумму через банкомат. Сотруднику уголовного розыска беседа показалась подозрительной. Он понял, что сибирячка стала жертвой мошенников. Однако в ответ на просьбы прекратить разговор со лжебанкирами, иркутянка продолжала отправлять деньги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Работники супермаркета, в котором случился инцидент, отметили, что иркутянка уже больше часа ведет телефонный диалог и вкладывает купюры через терминал, - рассказали в ведомстве.

Полицейский знал, что своих жертв мошенники запугивают уголовной ответственностью «за разглашение информации», поэтому продолжал убеждать женщину, что ей необходимо обратиться в правоохранительные органы. Наконец женщина послушала сотрудника уголовного розыска и закончила разговор. Вместе с вызванным нарядом полиции она отправилась в дежурную часть, чтобы подать заявление. Оказалось, что пожилая иркутянка успела отправить аферистам 45 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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