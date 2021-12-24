Депутата из Иркутской области обвиняют в махинациях с содержанием бездомных собак на 1,5 миллиона рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области перед судом предстанет депутат городской думы. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере и подделке официальных документов. По версии следствия, в 2020 году мужчина с помощью доверенности заключил от имени предпринимателя 7 муниципальных контрактов с администрациями поселка Октябрьский, Чунского района, Усть-Кутского районного муниципального образования, Чунского районного муниципального образования, Нижнеилимского муниципального образования и города Братска. Согласно условиям контрактов, он обязался после отлова проводить бездомным животным ветеринарное обследование, вакцинацию, стерилизацию, учет, а также передержку в специализированном приюте в течение 30 суток, а затем возвращать их в место вылова, либо оставлять в питомнике. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Установлено, что он ненадлежащим образом выполнял условия контрактов по отлову животных, осуществляя их умерщвление и последующую утилизацию трупов, без выполнения необходимых условий, предусмотренных муниципальными контрактами, - рассказали в ведомствах. - После чего, обвиняемый составлял заведомо ложные отчетные документы и представлял их в администрации вышеуказанных муниципальных образований Иркутской области.

Таким образом, обвиняемый незаконно получил 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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