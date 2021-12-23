Житель Шелехова выколол женщине глаз, заподозрив ее в краже

Житель Шелехова выколол женщине глаз, заподозрив ее в обмане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шелеховский городской суд внес приговор 30-летнему мужчину, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Он и его друг познакомились с молодой женщиной, которая пригласила их к себе домой. Вечером компания выпивала алкоголь, а проснувшись утром в пустой квартире, подсудимый понял, что не может найти свои деньги. Сибиряк заподозрил в краже новую знакомую. Встретившись, мужчина и женщина поссорились. Во время словесной перепалки они начали толкать друг друга, затем женщина схватила стеклянную бутылку и разбила ее об голову обидчика. Об этом сообщают в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- В ответ мужчина ударил женщину, после этого достал из кармана связку ключей, которыми пытался нанести удары в область шеи, а затем нанёс ей удар в глаз, в результате чего потерпевшая лишилась глаза, - рассказали в суде.

При вынесении приговора, суд в качестве смягчающих обстоятельствах учел, что житель Шелехова частично признал вину, а также агрессивное поведение потерпевшей.

Сибиряк добровольно согласился возместить женщине ущерб. Его приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима.

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