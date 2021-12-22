21-летнего ангарчанина приговорили к 9,3 годам колонии за убийство спортсмена-паралимпийца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 декабря в Ангарске огласили приговор 21-летнему парню, признанного виновным в убийстве спортсмена-паралимпийца Сергея Позыненко. В мае прошлого года между 59-летним мужчиной и подсудимым произошел конфликт, который перерос в драку. Молодой ангарчанин несколько раз ударил спортсмена в жизненно-важные органы, от чего тот погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Молодому человеку приговором назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе суда.

Напомним, погибший Сергей Позыненко был широко известен в родном городе. Про его достижения (Сергей являлся чемпионом России, Ангарска и Иркутской области) не раз говорили с экранов телевизоров и со страниц газет.

"Комсомолка" рассказывала об этом преступлении. 24 мая 2020 года тело мастера спорта по классическому жиму нашли на окраине города, у въезда в садоводство "Расцвет". Позже стало известно, что спортсмена до смерти забил 21-летний ангарчанин, который тоже занимался спортом, а точнее, греко-римской борьбой. Вскоре его задержали. Как рассказывали тогда "КП"- Иркутск" следователи, во время потасовки оба мужчины были пьяны.

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