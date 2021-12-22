Продавца несуществующих автозапчастей осудят в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

Житель Новогородской области предстанет перед судом в Иркутской области. 34-летнего мужчину подозревают в телефонном мошенничестве. Жертвами его обмана стали 12 человек, проживающих в Иркутской и Калининградской областях, республике Бурятия, Забайкальском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Обвиняемый находил «клиентов» в тематических группах в Вайбере. Владельцам японских иномарок он предлагал выгодно купить у него запчасти: детали кузова, двигатели, колеса или элементы подвески. Однако получив предоплату, аферист уверял, что посылку уже отправил и переставал выходить с покупателями на связь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Летом этого года оперативники регионального Главка полиции вместе с коллегами из Черемхово в ходе выезда в Нижегородскую область задержали подозреваемого в хищении денег у жителя Иркутской области под видом продажи ему деталей для машины, - рассказали в ведомстве. - При этом 34-летний задержанный сообщил полицейским, что не помнит точное число совершенных им мошенничеств, назвав их количество «приличным», а себя «большим специалистом» в сфере торговли автозапчастями.

Выяснилось, что подозреваемый действительно бывший сотрудник фирмы по поставке автозапчастей.

От обманутых покупателей он получил предоплату на общую сумму больше 170 тысяч рублей.

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