Продававший несуществующие айфоны иркутянин, отправится в колонию на 8 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разбогатеть на несуществующих гаджетах решил 35-летний житель Иркутска. Он разместил в соцсетях объявления о продаже новеньких премиальных айфонов, которые обещал продать под заказ по цене ниже рыночной. Клиентов он также находил в магазинах продажи электроники и предлагал им поставить интересующий гаджет дешевле. Получав деньги, он просто переставал выходить на связь.

- Так он обманул 9 человек на общую сумму свыше 700 тысяч рублей., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Деньги он тратил на себя.

На днях мужчина, который ранее уже был судим, услышал новый приговор суда. Он отправится в колонию строгого режима на 8 лет.

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