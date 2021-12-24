Полиция задержала иркутян, вымогавших у бизнесмена 900 тысяч рублей несуществующего долга Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Предприниматель из Иркутска обратился в полицию из-за вымогательств. Он рассказал, что двое незнакомых мужчин угрожают ему расправой, если тот не вернет 900 тысяч рублей долга. Сам бизнесмен утверждает, что денег у этих людей никогда не брал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские взяли общение заявителя со злоумышленниками под контроль, - рассказали в ведомстве. - Вскоре в кафе одной из гостиниц города в момент передачи денежных средств сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемых.

Вымогателями оказались двое иркутян 31 и 40 лет. Ранее мужчины уже были судимы. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пакет с наркотиками изъяли у водителя "Жигулей" в Тулунском районе. Сибиряк пытался перевезти запрещенные вещества, но его выдал запах. (подробности)

СК расследует дела о превышении полномочий и халатности при приемке детсада в Иркутской области. Прокуратура недосчиталась имущества на 5.7 млн рублей в дошкольном учреждении села Буреть. (подробности)