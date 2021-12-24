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Происшествия24 декабря 2021 2:27

Пакет с наркотиками изъяли у водителя "Жигулей" в Тулунском районе

Сибиряк пытался перевезти запрещенные вещества, но его выдал запах
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Пакет с наркотиками изъяли у водителя "Жигулей" в Тулунском районе

Пакет с наркотиками изъяли у водителя "Жигулей" в Тулунском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулунском районе вблизи села Булюшкино дорожные полицейские остановили «Жигули». За рулем был 22-летний парень, как позже оказалось, без прав. Вместе с тем инспекторы почувствовали в салоне специфический запах. На заднем пассажирском коврике они обнаружили черный полимерный пакет с измельчённой растительной массой зеленовато-коричневого цвета. Водитель признался – в пакете наркотики. Распространять не собирался, приобрел для себя. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования молодой сибиряк отказался. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла пакет и направила содержимое на экспертизу. По результатам исследования изъятое вещество – наркотическое средство каннабисной группы, - рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело. 22-летний парень обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке запрещенных веществ.

Кроме того, ему придется ответить за отказ от прохождения медосвидетельствования. По решению суда ему назначено 10 суток административного ареста.

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