За три дня в Иркутске поймали 26 нелегальных таксистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске инспекторы ГИБДД совместно с представителями регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства провели рейд по нарушениям среди таксистов. Профилактическая операция под названием "Такси" длилась три дня. Ее главной целью было обеспечить в городе безопасность пассажирских перевозок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За три дня сотрудники полиции проверили около 150 легковых такси, выявили свыше 70 нарушений, к примеру, более 30 машин эксплуатировались с техническими неисправностями, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, во время рейда было выявлено 26 таксистов, которые работали незаконно- без соответствующей регистрации и разрешения.

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