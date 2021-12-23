В Черемхово спасатели вынесли из огня 61 газовый баллон Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за морозов в Иркутской области увеличилось число пожаров. Только за минувшие сутки было зарегистрировано 23 сообщения. Ночью 23 декабря в Черемхово загорелся бытовой металлический вагончик на промышленной территории в Октябрьском проезде. Когда спасатели прибыли на место, в боксе искрились провода и распространялся огонь. Возле него находились два газовых баллона, а на расстоянии около двух метров метров - ещё 59. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Основная задача была не допустить взрыва баллонов, - рассказал Александр Анфиногенов, исполняющий обязанности начальника 5 пожарно-спасательного отряда. - Сторож, находившийся на месте пожара, не мог пояснить заправлены ли они или нет. Поэтому работать пришлось оперативно, соблюдая правила личной безопасности. После заземления пожарного насоса и ствола, тонкораспыленными струями воды мы провели охлаждение раскаленных баллонов и в течение восьми минут эвакуировали 61 баллон на безопасное расстояние.

Открытый огонь спасатели потушили за семь минут. На месте работали 9 человек и 2 машины. Вагончик был поврежден на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

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