Жители 14 садоводств в Иркутском районе остались без света из-за перегрузки электросети Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

23 декабря аварийное отключение электроэнергии произошло в Иркутском районе. В 9:44 утра по местному времени поступило сообщение о том, что жители поселка Мельничная падь и 14 близлежащих садоводств остались без света. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании в соцсетях.

- Под отключение попала часть домов в районе Мельничной Пади: посёлок Падь Мельничная, СНТ Виктория, СНТ Золушка, СНТ Илга, СНТ Апика, СНТ Березка, СНТ Дорожный строитель, СНТ Минерал, СНТ Радуга-2, СНТ Солнечный, СНТ Флора, СНТ Хея, Урочище Михалево, СНТ Фотон, СНТ Хея, - рассказали в аккаунте компании.

Аварийное отключение произошло из-за перегрузки оборудования. В Иркутском районе зафиксировано превышение потребления жителями допустимого объема электроэнергии. На месте работают специалисты Южных электрических сетей, которые проведут работу по перераспределению нагрузки на сети.

Восстановить электроснабжение планируют до 16:00.

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