Нагрузка на электросети Иркутска увеличилась на 40% по сравнению с 2020 годом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители электроснабжающих организаций Иркутска сообщили, что с июня 2021 года зафиксирован резкий рост нагрузки на электрические сети в частном секторе и в многоквартирных домах. Несмотря на теплую погоду в ноябре показатели потребления электричества увеличились на 40% по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что повышенная нагрузка, как и участившиеся аварийные отключения – это последствия деятельности майнеров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Вопрос бесперебойного электроснабжения находится на особом контроле администрации города Иркутска. При возникновении аварийных ситуаций и отключениях электроэнергии заявки оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими организациями, - отметил вице-мэр Иркутска.

Плановые отключения, которые сейчас проходят в Иркутске, связаны, прежде всего, с тем, что энергетики проводят замену предохранителей и монтируют линии большего сечения, чтобы обеспечить работу электрической сети в условиях повышенной нагрузки.

Майнинг в Иркутской области предложено приравнять к предпринимательской деятельности. Вскоре для майнеров могут создать специальные тарифы на электроэнергию. Также для них в регионе готовы предоставить площадки для промышленного майнинга с подключением по выделенной линии. Однако пока «Иркутскэнергосбыт» заставляет майнинговые фермы перейти на коммерческие тарифы через суд.

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