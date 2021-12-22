Аварийное отключение электричества в Куйбышевском районе Иркутска произошло 22 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Аварийное отключение электричества в Куйбышевском районе Иркутска 22 декабря случилось ночью 22 декабря. Свет пропал в домах на 35 улицах примерно в половине второго часа ночи. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- К аварийно-восстановительным работам привлечены спецтехника и 5 бригад, - отметили в компании.

Устранить аварию обещают к 14.00 – время ориентировочное. Компания также приводит адреса, где нет электроснабжения – это здания на улицах:

Где нет света 22 декабря в Куйбышевском районе Иркутска. Фото: ИЭСК

Стоит отметить, что электроснабжение из-за аварии также прекратилось в части домов на 13 улицах в Октябрьском районе областного центра. Там управиться с причинами обещают быстрее - подробности

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