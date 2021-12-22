Электричество отключили в Октябрьском районе Иркутска 22 декабря из-за аварии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска утром 22 декабря. Подача электроэнергии прекратилась в 07.32. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 4-я Советская, 6-я Советская, Арсеньева, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Коммунистическая, Комсомольская, Лыткина, Огарева, Пискунова, Седова, Сибирская, - говорят специалисты.
На месте уже работает бригада. Они выяснят, в чем причина и устранят ее. Управиться обещают к 11.00 сегодня, но это время ориентировочное: может быть электроснабжение возобновится раньше, а могут работы и затянуться.
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