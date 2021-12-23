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Происшествия23 декабря 2021 5:02

40-летний мужчина погиб под колесами «Тойоты Пробокс» в Свирске

Авария произошла утром 23 декабря
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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40-летний мужчина погиб под колесами «Тойоты Пробокс» в Свирске

40-летний мужчина погиб под колесами «Тойоты Пробокс» в Свирске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 23 декабря в Свирске произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Около 8 часов на улице Киевской 24-летний водитель «Тойоты Пробокс» сбил 40-летнего мужчину. В момент аварии погибший пытался перейти дорогу перед близко идущей иномаркой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии от полученных травм местный житель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, - отметили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагическрй аварии.

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