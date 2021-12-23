Глава поселка Дальний в Нижнеилимском районе, где сгорело 70 квартир, предстанет перед судом

Глава поселка Дальний в Нижнеилимском районе, где сгорело 70 домов, предстанет перед судом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Глава поселка Дальний Нижнеилимского района, где 19 мая произошел крупный пожар, предстанет перед судом. По версии следствия, обвиняемая не заключила договор с организацией на обслуживание электросетей, находящихся в собственности ДальнинскогоМО, что привело к их аварийной работе. Из-за обрыва линии электропередач в поселке загорелась сухая трава. После чего огонь перекинулся на жилые дома и социальные объекты. В пожаре были уничтожены 70 квартир, являвшихся собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район». Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Размер причиненного ущерба составил 12 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

Вместе с этим в 2020 году мэр МО приняла на должность директора местного Дома культуры свою дочь. Однако та свои обязанности не выполняла, но при этом продолжала получать зарплату. За 9 месяцев на счета женщины незаконно поступило 195 тысяч рублей. Кроме того, весной текущего года обвиняемая не организовала комплекс мероприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории поселка.

Главу поселка Дальний обвиняют в служебном подлоге, мошенничестве с использованием своего служебного положения, а также халатности.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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