Глава поселка Дальний, где сгорело полдеревни, тушила чужие дома, пока полыхал ее собственный

Жители поселка Дальний о пожаре, который уничтожил полдеревни: «Случись ночью, мы бы сгорели заживо» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Если вам нужны кирпичи, приезжайте, теперь их у нас много, одни печки ведь остались… - так грустно шутит 45-летняя жительница поселка Дальний Нижнеилимского района Наталья. Ее дом сгорел в огне. Женщина потеряла все, что у нее было. Не осталось ни крыши над головой, ни вещей. Крупный пожар вихрем пронесся по поселку 19 мая, фактически стерев его с лица земли. Пламя буквально за несколько часов уничтожило 28 домов, из них жилыми были 9, остальные заброшены. Теперь в селе осталось всего 20 изб, здание администрации, пара магазинчиков и выжженное поле. Кругом обугленные деревяшки, голые трубы печек, дым. Без крова остались 9 семей и 18 человек.

Глава спасала чужие дома, пока полыхал собственный

- Мы с мужем сидели дома, когда все началось, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Наталья, в голосе которой до сих пор дрожь. – Я выглянула в окно и увидела, как полыхают соседские избы. И огонь вплотную подходил уже к нашему дому. Мы лишь успели схватить собаку и выбежать на улицу. Бросились помогать соседке вытаскивать ее мать. До сих пор благодарю Бога, что моя дочь, которая недавно родила внука, в этот момент находилась с малышом в другом городе…

Пожар в поселке Дальний произошел 19 мая. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Благо, что никто из местных жителей не пострадал. А ведь тушить, разгорающиеся, как спички дома, в первые минуты им пришлось самим. Причем подручными средствами. Из-за того, что в поселке нет дорог и паромной переправы через Илим, спасателей пришлось забрасывать вертолетами Ми-8. Кроме того, бороться с огнем решили с воздуха. Самолет-амфибия БЕ-200ЧС, вылетев из Красноярска, в два захода вылил над горящим поселком тонны воды. Это и помогло остановить стихию.

- Как вспомню, что пришлось пережить… Мы словно стали героями фильма ужасов, - рассказывает глава Дальнего Татьяна Смирнова. – Мы оказались в огненной ловушке. Отключилась электроэнергия, водокачка перестала работать. Пожарная машина не могла заправиться, правда, быстро удалось подключиться к другой линии. Хорошо, что все началось днем. Если бы пожар случился ночью, мы бы все сгорели заживо.

Перед приездом пожарных, тушить огонь приходилось местным жителям. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сама глава поселка тоже осталась без жилья. В момент, когда все началось, Татьяна Смирнова находилась на работе в администрации. Увидев пламя, она организовала тушение. То, что огонь уничтожает ее дом, узнала позже.

- Дом горел на моих глазах, - продолжает Татьяна Смирнова. – Думаю, подбегу, вытащу хотя бы телевизор, но было уже поздно. Внутри был такой жар, что я выскочила в окно. Понимая, что мой дом уже не спасти, я вернулась помогать другим. Но остановить огонь никак не получалось, дул порывистый ветер, который только разносил пламя по поселку.

Пожар уничтожил 28 домов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Второе ЧП за 7 лет

Крупный пожар Дальний переживает уже во второй раз за 7 лет. В 2014-м поселок выглядел совсем иначе. Считался крупным поселением, где проживало 800 человек, стояло больше 200 домов. Страшное случилось 18 мая. Огонь от лесного пожара перекинулся на деревню и уничтожил 22 дома, без крова остались 59 человек. После того случая люди разъехались по соседним городам и селам, а в поселке осталось 48 изб.

- Сейчас у нас живут в основном пенсионеры, - продолжает Татьяна Смирнова. – Лишь в одной из семей есть маленький ребенок, но их дом не сгорел. Чем у нас занимаются люди? Никакой работы и производства нет, в основном живем подсобным хозяйством. Сейчас решаем вопрос о материальной помощи погорельцам. Сейчас по закону будет скорее всего 5 тысяч рублей. Когда подсчитают ущерб, будут и другие выплаты.

Тушили огонь с помощью самолета БЕ-200 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Полностью потушить полыхающий поселок удалось только ранним утром, 20 мая. Причины пожара выясняют дознаватели, предварительная - обрыв электропровода.

– Возможно, искра попала на сухую траву, та загорелась, огонь перекинулся на нежилой дом, а потом ветер понес огонь дальше, - говорит Татьяна Смирнова. - Избы вспыхивали, как факелы. Десять минут и выжженное поле. Что делать дальше, не знаем. Оставаться в Дальнем большинство не хотят.

- Считаю, нас давно нужно переселять, - говорит погорелица Наталья. – Что говорить, второй пожар за 7 лет. Делать тут нам давно нечего.

. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По словам Татьяны Смирновой, жителям Дальнего уже начали присылать гуманитарную помощь: из района прислали матрасы, хлеб, продукты… Также людям сейчас необходима теплая одежда, обувь и вода.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возбуждено уголовное дело

К выяснению причин пожара подключились следователи. Как рассказали в СУ СК России по Иркутской области, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас допрашиваются сотрудники администрации и руководство электросетевой компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тушим всей деревней»: в поселке Дальний Иркутской области горят уже 24 дома, и огонь не отступает (Подробности)

Причиной пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорело 28 домов, стал оголенный провод (Подробности)