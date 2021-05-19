Огонь остановлен: в поселке Дальний Иркутской области сгорело 28 домов. Фото: предоставлено КП.

Поселок Дальний в Нижнеилимском районе 19 мая стал зоной бедствия. Огнем уничтожены 28 домов. Часть из них уже давно пустовала, а их хозяева после сокрушительного пожара летом 2014 года ( тогда загорелась тайга и было уничтожено много домов) уехали поближе к цивилизации. Видимо, в одном из заброшенных зданий и занялся огонь, а потом перекинулся и на все остальные. В результате без крыши над головой оказались девять семей.

- В прямом смысле тушим всем поселком, - запыхаясь, отвечает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Татьяна Смирнова. – Вот слышите, вертолет МЧС на помощь прилетел. Сейчас даже не могу точно посчитать, сколько домов горит. Главное, что никто не погиб и не пострадал. Погорельцев мы будем размещать в здании администрации. Пока еще не всех удалось собрать. Кто-то еще бегает, тушит.

На место вылетели уже два вертолета Ми-8. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 2014 году поселок Дальний был довольно большой. Там жили и работали 800 человек, стояло больше 200 домов. Сейчас все это уже история. Люди разъехались по соседним городам и селам, а в поселке осталось 48 изб, и у 35 из них есть владельцы.

Добираться до места долго и трудно, далеко и от Иркутска, и от райцентра. Поэтому пожарных пришлось забрасывать вертолетами Ми-8. Они доставили на место 10 спасателей и 10 десантников авиалесоохраны. А самолет БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России в два захода вылил над горящей частью поселка много тонн воды, притушив пожар. Это позволило к 9 вечера остановить распространение огня.

-На данный момент выполнена первостепенная задача – остановлено распространение огня, - сказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. - Спасатели и пожарные останутся в населенном пункте до полной ликвидации последствий пожара. Дознаватели МЧС России установят причину, обстоятельства пожара и нанесённый ущерб.

Тушение огня продолжается. Спиной к спине с пожарными защищает родной поселок и добровольная пожарная команда. Пожалуй, не осталось ни одного жителя, который не помогал бы справляться с бедой.

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