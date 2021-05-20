Причиной пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорело 28 домов, стал оголенный провод

Без крыши над головой остались 9 семей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники Нижнеилимской прокуратуры назвали причину страшного пожара, произошедшего накануне в поселке Дальний, где сгорело 28 домов. Как это часто бывает, большую роль сыграла человеческая халатность. Оборванный электрический провод поджег сухую неубранную траву. Огонь моментально перебросился на жилые дома и деревянные постройки. Без крыши над головой остались 9 семей - это 18 человек. К счастью, никто не пострадал, часть домов давно пустовала. Многие местные жители пытались тушить пожар самостоятельно. Из-за того, что с Дальним нет ни дорожного сообщения, ни паромной переправы, к тушению пожара была направлена авиация МЧС. Остановить огонь полностью удалось только вечером.

- Установлено, что допущены нарушения требований федерального законодательства при обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта. В связи с этим прокуратурой района внесены представления главе поселка, - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело о халатности. Вскоре опросят сотрудников администрации поселка Дальний и энергетиков "Братской электросетевой компании".

Причиной пожара в поселке Дальний стал оголенный провод Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сейчас люди, оставшиеся без крова и имущества, живут у родственников. Власти Иркутской области пообещали оказать им финансовую помощь. Дело на личный контроль взял прокурор Нижнеилимского района. Сергей Грищенко проследит за получением пострадавшими всех мер социальной поддержки.

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