Пожар в поселке Дальний перешел на лесной фонд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар, который уничтожил 28 домов в поселке Дальний Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Возгорание удалось остановить и ликвидировать на площади 0,1 гектара, не покрытого лесом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Вместе с этим очагом 19 мая в Иркутской области было зарегистрировано пять лесных пожаров: два в Братском районе, по одному в Тайшетском и Усть-Кутском районах.

Ликвидировано четыре очага на общей площади 28,6 гектара. В локализованном состоянии на 10 часов 30 минут 20 мая оставался пожар в Усть-Кутском районе на площади 1,5 гектара, - сообщили в ведомстве.

Один пожар начался из-за местного населения. Остальные четыре возгорания перешли с других территорий.

В тушении пожаров 19 мая было задействовано 10 пожарных-десантников, 34 работника лесной охраны, шесть мобилизованных граждан, 18 единиц наземной техники. Десантников в поселок Дальний доставил вертолет Ми-8.

Всего с начала пожароопасного сезона в региональном лесном фонде было зафиксировано 59 пожаров на площади 1123,3 гектара. По сравнению с прошлым годом количество возгораний в лесу меньше на 213 случаев.

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