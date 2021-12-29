Чтобы не закрывать иркутский ТРЦ «Сильвермолл» проверяющих из МЧС пытались подкупить взяткой в 1,5 млн рублей и шампанским Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выяснились новые подробности закрытия иркутского ТРЦ «Сильвермолл». Напомним, работу развлекательного центра запретили 27 декабря сотрудники МЧС. Спасатели выявили там более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.

Следователи рассказали, что еще 24 декабря менеджер управляющей компании пытался взяткой подкупить заместителя начальника одного из отделов областного ГУ МЧС. Чтобы не направлять материалы дела в суд, и не приостанавливать работу «Сильвермолла» он лично передал спасателю 1,5 миллиона рублей и бутылки дорогущего шампанского. Тот отказался брать взятку.

- Менеджера задержали с поличным, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Менеджеру уже избрали меру пресечения. Как минимум два ближайших месяца он проведет под домашним арестом.

Добавим, что нарушения в ТРЦ «Сильвермолл» были связаны с неправильным содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов.

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