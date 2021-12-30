Иркутянин, рискуя жизнью, спас двух человек на пожаре в пятиэтажке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В одной из пятиэтажек на улице Гоголя в Иркутске с самого утра 30 декабря жуткий переполох. На втором этаже загорелась квартира, и ее жильцы едва не погибли. Повезло, что в этот момент в подъезде оказался 52-летний Владлен Коваленко, заехавший за коллегой. Он почувствовал запах гари.

- Сначала подумал, что произошло замыкание в одном из электрощитов, и пошел их проверять, - рассказывает Владлен. - Но быстро сообразил, что сильнее запах ощущается возле квартиры. Стал громко стучать. Услышал через двери крики: «Горим!»

Никто не отзывался, и он начал колотить еще сильнее. Наконец, пожилая женщина открыла дверь.

- Вынес ее на лестничную клетку, а в задымленной квартире увидел мечущегося мужчину - на нем уже горела одежда, но он все пытался пройти в комнату, где был открытый огонь, - продолжает спаситель. - Я сбил с него пламя, оттеснил и плотно закрыл дверь в комнату.

Владлен вытащил обгоревшего мужчину в подъезд и даже успел вынести из полыхающей квартиры кое-какие вещи. Затем закрыл дверь и побежал стучаться в соседние квартиры, будить жильцов, предупреждать о пожаре. А чтобы дым не так быстро заполнял подъезд, распахнул окно.

Откуда он так хорошо знает, как действовать при ЧП? По счастливому совпадению оказалось, что на работе Владлен ответственный за пожарную безопасность. Поэтому сумел сделать все, чтобы никто не погиб.

54-летнего хозяина квартиры на скорой увезли в больницу - он получил ожоги лица и рук. Еще 26 жителей дома выскочили из дома - кто сам, а кого вывели прибывшие спасатели. Огонь потушили за 15 минут, вся квартира закоптилась, вещи на площади 10 квадратных метров сгорели. Причину пожара выясняют.

- Благодаря грамотным действиям Владлена Коваленко спасены две жизни, - отметил начальник иркутского пожарно-спасательного гарнизона: Артем Овчинников. - Он действовал в условиях, угрожавших и его жизни, и, безусловно, этот героический поступок мы не оставим без внимания. Уже подготовлен пакет документов на представление мужчины к награде.