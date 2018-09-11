2018-09-11T14:41:52+03:00
Происшествия

СК: по факту обрушения части школы в Куйтунском районе начали проверку

Пролет был признан аварийным
Ольга БУЕВА
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СК: по факту обрушения части школы в Куйтунском районе начали проверку. Фото: СК по Иркутской области.СК: по факту обрушения части школы в Куйтунском районе начали проверку. Фото: СК по Иркутской области.
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По факту обрушения пролета школы селе Уян следователи начали проверку. Напомним, ЧП произошло во время уроков. Рухнул трещавший по швам переход между корпусами, благо в этот момент никого из ребят и учителей рядом не было, так что пострадавших удалось избежать. Детей тут же эвакуировали, и отпустили домой.

На официальном сайте СК по Иркутской области сообщается, что следователи уже выяснили - пролет был аварийным. Его не эксплуатировали с 2009 года. Задний двор, над которым расположен пролет, был огорожен.

- В настоящее время группа работает на месте происшествия, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится на сайте ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Занятия в школе начнутся только после того, как разрешение даст специальная комиссия, которая уже выехала на место происшествия, чтобы тщательно обследовать здание.

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