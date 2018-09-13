2018-09-13T06:32:28+03:00
Общество

Иркутская область будет расширять сотрудничество с провинциями Китая

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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На площадке Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел ряд переговоров с китайской стороной, и заявил, что Приангарье будет расширять сотрудничество с провинциями КНР.

Секретарь Комитета Коммунистической партии Китая провинции Шаньдун Лю Цзяи выразил заинтересованность в развитии взаимоотношений в сфере туризма. Перспективными направлениями он назвал область науки и образования, а также машиностроения.

- На встрече Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина речь шла об активном развитии сотрудничества, - отметил Сергей Левченко. - Если говорить о взаимодействии Иркутской области с Китаем, то оно растет более высокими темпами, чем между странами в целом. Мы в 2017 году по сравнению с 2016 увеличили взаимный товарооборот на 35%, в этом году за полугодие он выше, чем в прошлом, на 50%.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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